Cipolletti se la juega en Mar del Plata y sale a bancar el 1-0 con Alvarado: formaciones y horario

La delegación Albinegra arribó al mediodía y a la tarde cumplió con una practíca en el predio del Aldosivi. (Club Cipolletti)

La primera semifinal fue una “batalla”, Cipolletti la aseguró y ahora es el momento de definir la historia. Es cierto que la ventaja de 1-0 no es cómoda, porque Alvarado tiene la ventaja deportiva y puede torcer la historia con otro 1-0, pero el Albinegro llega al duelo del domingo con el cartel de ganador.

En un Minella que estará a pleno, con más de 10.000 hinchas locales, Cipo también tratará de quedarse con el cartel de Feliz en la mismísima Mar del Plata. Sabe de buenos negocios lejos de casa y hoy necesita otro. El partido se pondrá en marcha a las 15:30 y será controlado por el salteño Gustavo Benítez.

Cipo ganó los dos previos

Será el tercer cruce entre ambos en el torneo y los dos anteriores fueron para el equipo rionegrino, porque en la fase regular también salieron 1-0. Esos 180 minutos puede servir como referencia y el once de Fabián Enriquez los ganó con justicia.

En este caso, no habrá mañana y cualquier error se puede pagar caro. Lo saben ambos y por eso no deberían entrar en discusiones, empujones o piernas el límite, como ocurrió hace siete días en La Visera. Federico Acevedo, en Cipo, y Facundo Centurión, en Alvarado, marcharon a vestuarios antes de los 30 y condicionaron a sus equipos. El Albinegro perdió una pieza clave y la extrañará.

¿Qué harán los técnicos?

Si el DT cipoleño mantiene la idea de cinco defensores, es muy probable que el único retoque sea el de Nicolás Trejo por el Acevedo. Fue un dibujo que le dio resultado, no sólo en el último juego, sino también en diferentes pasajes del torneo.

Además, claro está, Enríquez tiene la chance de cambiar sobre la marcha y hay cambios que pueden producir un revulsivo en diferentes lugares del campo, como ya ocurrió con Fernando Petinerolli, Brandon Obregón o Nahuel Luna. Fiel a su estilo, el DT dará a conocer a los once minutos antes del partido.

En Alvarado, por su parte, puede haber un camino inverso. Jugó con cinco en Cipolletti y ahora, obligado por ir a buscar la victoria, es una fija el ingreso de Tomás Berra en lugar del expulsado Centurión. El equipo marplatense, además, perdió un buen recambio ofensivo porque también vio la roja Germán Sosa, por una agresión al autor del gol, Cristian Martínez.

Cuando Benítez pite, la chapa dirá 0-1 y Cipo saldrá a hacer su negocio. Refugiarse de movida no parece el mejor camino, Enríquez ya avisó que lo van a ir a buscar y por eso, habrá que ponerle una ficha. Aunque la ventaja deportiva sea del rival, la realidad es que la final está a la vuelta de la esquina y es una chance inmejorable.

Formaciones y horario

Alvarado: Emanuel Bilbao; Lautaro Núñez, Tomás Berra, Tomás Fernández, Cristian Gorgerino; Lucas Chiozza, Tomás Federico, Santiago Gutiérrez, Nahuel Speck; Matías Pérez y Germán Cervera. DT: Pablo Martel

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Andrés Almirón y Nicolás Peralta. DT: Fabián Enríquez

Árbitro: Gustavo Benítez (Salta)

Estadio: José María Minella, Mar del Plata

Hora: 15:30

TV: habrá transmisión de la plataforma LPF Play (pago)