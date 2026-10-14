Con Lionel Messi, Inter Miami buscará hoy un triunfo clave ante Nueva York City

Apenas ocho días después de la gran despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi afrontará esta noche, desde las 20:30, un nuevo compromiso con Inter Miami en el duelo ante Nueva York City, por la fecha 29 de la Major League Soccer (MLS).

El astro argentino, que viene de convertir un doblete en el último partido ante DC United el pasado sábado, va por un doble objetivo. El primero de ellos, ganar la Bota de Oro de la MLS: Messi tiene 23 goles en le temporada y su perseguidor más cercano, Petar Musa, lleva 19.

La segunda misión para esta noche apunta al equipo y la necesidad para mantenerse dentro de los cuatro mejores de la Conferencia Este. Lejos de la punta (Nashville tiene 63 puntos y Las Garzas 49, con seis fechas por jugar), el equipo de Miami procura quedar en esos puestos y asegurarse la localía para la primera ronda de los Playoffs.

One session closer. ⏳⚡️ #MIAvNYC https://t.co/853GM7o9BO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 13, 2026

Un triunfo hoy frente al equipo neoyorquino, que cuenta con los argentinos Agustín Ojeda (ex Racing) y Nicolás Fernández Mercau (ex San Lorenzo), será clave para Las Garzas y ese objetivo en el cierre del tramo regular.

Al estar en la segunda posición de la Conferencia Este con 49 puntos, Inter Miami ya tiene la clasificación prácticamente asegurada a la instancia decisiva, ya que le saca una ventaja de 13 puntos al noveno, Cincinnati, que tiene 36.

Cumplido el duelo de hoy, el próximo compromiso de Inter Miami será el sábado 17 de octubre, cuando visite a Atlanta United desde las 20:30, en el Mercedes-Benz Stadium. Ambos equipos empataron 2-2 en su último enfrentamiento, disputado hace un mes en el reencuentro entre Messi y el Tata Martino.