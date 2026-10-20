Con Messi y sin Maradona, los candidatos a ganar el Balón de Oro de todos los tiempos

Con motivo del 70° aniversario del Balón de Oro, la revista France Football, encargada de entregar la icónica distinción, organizó una votación especial, denominada Balón de Oro de todos los tiempos, para que los fanáticos elijan cuál fue la mejor edición de toda la historia entre los jugadores que lo hayan ganado al menos dos veces.

La participación tiene un costo de un euro por voto, es decir, casi 1,800 pesos argentinos. El ganador se conocerá el 27 de octubre, fecha prevista también para la ceremonia oficial del Balón de Oro.

Sin embargo, hay un detalle importante: el Balón de Oro de todos los tiempos no consiste únicamente en elegir al mejor jugador de toda la historia, sino en votar por una edición específica del Balón de Oro que haya ganado cada uno de los candidatos. De esa forma, cada jugador aumenta sus chances de ser distinguido con dicho premio.

La iniciativa, denominada Ballon d’Or Of All Time (B.O.A.T.), reúne a futbolistas que consiguieron el galardón en al menos dos ocasiones. Entre los candidatos sobresalen el astro argentino Lionel Messi, máximo ganador en la historia del premio (8), y el portugués Cristiano Ronaldo (6), protagonistas de la gran rivalidad del fútbol moderno.

Entre los otros nominados figuran Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário y Kevin Keegan.

Messi y Ronaldo son los dos máximos candidatos. El argentino aparece entre los más votados con sus ediciones de 2012 y 2023, mientras que el portugués compite con la de 2008. En los primeros resultados difundidos, Ronaldo lidera con el 62% de los votos, contra el 13% de Messi por 2012 y el 9% por 2023.

¿Por qué no está Diego Armando Maradona? Sencillamente porque el «10» nunca fue distinguido con dicho galardón. Y es que el Balón de Oro se comenzó a entregar en 1956 pero durante sus primeros casi 40 años se les otorgó solo a futbolistas europeos.

El primero nacido en otro continente en ganarlo fue George Weah, en 1995, por lo que leyendas como el Diego o Pelé nunca lo recibieron. Sin embargo, al argentino sí le dieron uno, de manera honorífica, también en 1995. De todas maneras, no llega a las dos veces.