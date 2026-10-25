Con un gol agónico de Jagger Herrera, Boca consiguió un triunfazo ante Independiente por el Clausura

El festejo de Facundo "Jagger" Herrera tras darle el triunfo a Boca con su primer gol en Primera. (Foto: Clarín Fotografía)

Boca derrotó 1-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, con un gol agónico de cabeza del juvenil Facundo «Jagger» Herrera. Así, recuperó la punta de la tabla anual, donde manda, por ahora en soledad, con 57 puntos. Además, el Xeneize quedó 2° en la zona A, con 27 unidades, mientras que el Rojo continúa 8°, con 19, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

La primera ocasión clara fue para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. A los 6 minutos, Leandro Lozano llegó al fondo por la derecha y envió un gran centro al segundo palo para Leonel Flores. El juvenil aprovechó una desatención de Santiago Arias, llegó en soledad, pero no pudo darle precisión a su remate y el Rojo se salvó.

¡¡NO SE PUEDE CREER EL GOL QUE SE COMIÓ EL PIBE!! ¡¡FLORES LE ERRÓ AL ARCO LUEGO DE UN GRAN CENTRO DE LOZANO Y SE PERDIÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE INDEPENDIENTE!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/gMIBAlrjuA October 25, 2026

A los 14 minutos, la visita volvió a avisar. Tras una pérdida de Santiago Montiel, Alan Velasco tocó para Miguel Merentiel, que ingresó al área con la pelota dominada por el sector izquierdo. El uruguayo remató de zurda al primer palo, pero Santiago Mele respondió y evitó el gol en su primera intervención.

Sin embargo, Independiente no tardó en reaccionar. Dos minutos después, Josías Palais tocó para Maximiliano Meza, que recibió por la izquierda y buscó colocarla contra el segundo palo. Su remate se fue apenas por encima del travesaño.

A los 23 minutos, Boca estuvo cerca de abrir el marcador por la vía aérea. Leandro Paredes ejecutó un gran centro desde un tiro libre y Santiago Ascacíbar ganó de cabeza sin oposición, pero su remate se fue apenas desviado, junto al palo derecho del arquero uruguayo Santiago Mele.

En un partido de ida y vuelta, el Rojo respondió a los 26 minutos. Iván Marcone envió un pase largo para Ezequiel «Chimy» Ávila, que pivoteó de pecho para Mateo Pérez Curci. El volante remató desde el borde del área, pero sin precisión, y la pelota se fue desviada. Además, a los 33′, el local volvió a avisar de contragolpe, pero esta vez fue Santiago Montiel quien malogró el remate.

#ElPechoDelChimy… ¡¡ERA UN GOLAZO DE INDEPENDIENTE LUEGO DEL LUJITO DE ÁVILA!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/jG3qU6KNco — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

El marcador no se movió en la primera mitad y Boca e Independiente se fueron al descanso 0-0. El Xeneize dominó la pelota, con un 71% de posesión, mientras que el Rojo se replegó y apostó al contragolpe. Ambos tuvieron chances para abrir el marcador, pero les faltó precisión en la definición.

Herrera y Montero fueron claves para el triunfo agónico de Boca

La primera ocasión clara del complemento llegó a los 17 minutos. Leonel Flores llegó hasta el fondo por la derecha y envió un excelente centro para Merentiel, que se desmarcó y quedó solo en el punto penal. Sin embargo, el uruguayo intentó definir de volea, pero le pifió a la pelota y desperdició una chance inmejorable. En la contra, Independiente respondió con un remate de Josías Palais, que buscó colocarla y la pelota se fue apenas por encima del travesaño.

¡¡LA BESTIA MERENTIEL LE ERRÓ A LA PELOTA Y SE PERDIÓ DE MANERA INSÓLITA EL 1-0 DE BOCA ANTE INDEPENDIENTE!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/ctzA0SQR45 October 25, 2026

Tan solo dos minutos después, Sebastián Villa, que ingresó por Alan Velasco, envió un centro desde la izquierda y Santiago Ascacíbar volvió a ganar de cabeza dentro del área. Sin embargo, su remate salió débil y le llegó directo a las manos de Santiago Mele, que controló sin problemas.

Una vez más, el Rojo respondió de inmediato con Palais. El juvenil recibió un pase filtrado de Santiago Montiel por la izquierda y, desde el borde del área chica, intentó picársela a Álvaro Montero, pero el arquero achicó bien y desvió la pelota al córner. En ese tiro de esquina, Sebastián Valdez ganó de cabeza y, tras un rebote en Facundo Herrera, probó de volea, pero su remate fue directo a las manos del arquero colombiano.

¡¡PALAIS LA QUISO PICAR Y APARECIÓ MONTERO!! ¡¡BRILLANTE EL ARQUERO COLOMBIANO DE BOCA PARA NEGARLE AL PIBE EL 1-0 DE INDEPENDIENTE!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/giYLIXg5V6 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

A los 26 minutos, Santiago Arias salvó a Independiente. Leandro Lozano tiró una pared con Santiago Ascacíbar y, tras dejar a un rival en el camino con un caño, tocó para Enner Valencia, que esperaba en el área chica. Sin embargo, el defensor colombiano leyó la jugada y, con un cierre providencial, evitó lo que podría haber sido el 1-0 de Boca.

Diez minutos después, fue Álvaro Montero quien salvó a Boca. Ávila aprovechó un rebote y entró solo al área por la derecha. El delantero se apresuró en la definición y remató al cuerpo del arquero colombiano, que respondió con otra buena atajada. En el rebote, Montiel conectó una volea potente, pero la pelota se fue apenas por encima del travesaño.

¡¡ZAFÓ BOCA SOBRE EL FINAL!! ¡¡ATAJADÓN DE MONTERO SOBRE EL CHIMY ÁVILA Y SANTI MONTIEL LA TIRÓ AFUERA EN EL REBOTE!! Era el 1-0 de Independiente en el Clásico… 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/5QVK3C2emE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

A los 43 minutos, Boca abrió el marcador. Sebastián Villa ejecutó un córner desde la izquierda, que él mismo había generado, y Facundo «Jagger» Herrera ganó en el primer palo con un gran cabezazo. Santiago Mele llegó a tocar la pelota, pero no pudo evitar el gol y el Xeneize se puso 1-0 sobre el final.

¡¡AGÓNICA PALOMITA DE JAGGER HERRERA, PARA MARCAR SU PRIMER GOL EN PRIMERA Y EL 1-0 DE BOCA ANTE INDEPENDIENTE EN AVELLANEDA!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/nwWRvVoYn1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

Cuando parecía que Boca se llevaba los tres puntos, Independiente tuvo una última oportunidad para empatar. En el tercer minuto de adición, Tomás Parmo capturó la pelota en el área y envió un centro fuerte que, tras un rebote en el propio Herrera, le quedó al ingresado Iván Morales. El chileno definió de media vuelta, pero Montero adivinó la intención y respondió con una atajada memorable, clave para sostener el triunfo xeneize.

¡¡PUEDE VALER EL TÍTULO EN LA TABLA ANUAL!! ¡¡AGÓNICA ATAJADA DE MONTERO, PARA NEGARLE A MORALES EL 1-1 DE INDEPENDIENTE ANTE BOCA!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/6kKCI3AdF7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

Después de esa salvada, Milton Delgado tuvo la chance de liquidar la historia en una contra en la que Enner Valencia lo dejó de cara al gol. Sin embargo, el volante definió al cuerpo de Mele y no pudo sentenciar el partido. Finalmente, Carlos Palacios congeló el juego al proteger la pelota en el córner y Boca consiguió un triunfazo en Avellaneda.

Con esta victoria, el Xeneize quedó como único puntero de la tabla anual, con 57 puntos, aunque Argentinos Juniors puede igualarlo si el martes le gana a Independiente Rivadavia. Ahora, Boca preparará el Superclásico ante River, que se jugará en La Bombonera en la anteúltima fecha de la fase regular. Independiente, por su parte, visitará a Defensa y Justicia.

Formaciones

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josías Palais; Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.