Copa Argentina: Boca inicia la defensa del título ante Central Córdoba de Rosario. Formaciones, hora y tevé

En medio de un clima caldeado a raíz del cortocircuito entre Agustín Almendra y el DT Sebastián Battaglia, Boca, actual campeón de la Copa Argentina, comenzará hoy la defensa del título ante un equipo que está tres categorías más abajo, Central Córdoba de Rosario, en un cruce válido por los 32avos de final.

El encuentro se jugará a partir de las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.



El “Xeneize”, que alzó el trofeo por cuarta vez en su historia en diciembre pasado luego de imponerse en la final sobre los cordobeses de Talleres, será el amplio favorito en Córdoba ante el modesto “Charrúa” rosarino que cumple una campaña irregular en e inicio del torneo de su categoría, la Primera C.



En Boca, el entrenador Sebastián Battaglia conformará un equipo con aquellos jugadores que desean ganarse un lugar en la formación titular, y que tendrá como atractivo fuerte el debut del mediocampista ofensivo paraguayo Oscar Romero, la última adquisición en el reciente mercado de pases.



Boca tendrá en la defensa a otro recién llegado como Figal, a Gastón Ávila, de muy buenas actuaciones en los partidos de pretemporada, y Agustín Sandez, quien también será titular el domingo ante Huracán debido a la expulsión que sufrió el dueño del puesto, el colombiano Frank Fabra, el sábado pasado en el empate en Avellaneda con Independiente (2-2).



El partido llega precedido por la decisión del entrenador de bajar a la Reserva a Agustín Almendra y Alan Varela, por diferentes actos de indisciplina.

“Hay reglas por cumplir y el que no las cumpla, tendrá consecuencias. Se tienen que hacer cargo”, advirtió el entrenador en diálogo con los medios al ingresar en la concentración de uno de los hoteles céntricos de Buenos Aires.



«Fueron dos actos de indisciplina diferentes y tomamos una decisión. El club tiene unas reglas y hay que cumplirlas. Hoy (por este martes) los dos se entrenaron con Reserva”, explicó.

“Almendra y Alan deberán entrenarse con Reserva y acatar las órdenes que hoy me toca decidir a mí. Fueron dos situaciones diferentes, no hace falta ir más allá, no voy a dar detalles. Deberán hacerse cargo de las cosas que hicieron”, reiteró el técnico.

Probables formaciones

Boca: Javier García; Eros Mancuso o Luis Advíncula, Nicolás Figal, Gastón Ávila, Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Exequiel Zeballos o Juan Ramírez; Óscar Romero; Eduardo Salvio y Nicolás Orsini.

Central Córdoba: Matías Giroldi; Ignacio Bogino, Gino Parodi, Gianfranco Alegre y Paulo Killer; Maximiliano Saucedo, Agustín Musso o Antonio Kaial, Estanislao Ferrero y Nicolás González; Mirko Gómez o Guido Di Vanni y Juan Manuel Cobelli. DT: Juan Rossi.

Arbitro: Jorge Baliño.

Cancha: Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Hora: 21.10 (TyC Sports)