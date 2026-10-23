Costó, pero llegó: Biguá logró su primera victoria en la Liga Femenina de básquet

Biguá sufrió hasta el tiempo extra, pero tiene su primera victoria en la Liga Femenina de básquet. Venció a Unión Bahía por 66-62, luego de igualar en 58 y se sacó la mufa, luego de las caídas ante Independiente en el duelo neuquino y contra Quilmes, en condición de local.

Esta vez la historia terminó de la mejor manera y El Nido fue una fiesta. El equipo local corrió desde atrás porque perdió los primeros dos parciales y se fue al descanso abajo por 11 (22-33). Sin embargo, encontró su mejor versión en la segunda mitad y emparejó las acciones. Ganó 20-10 y 16-15 los últimos cuartos y la historia terminó empatada en 58.

Triplazo visitante y festejo local en el tiempo extra

Agostina Leguizamón metió un triple imposible sobre la chicharra y silenció al Nido porque puso el marcador 58-58. Luego de un par de minutos, se confirmó la anotación y fueron al tiempo extra. El juego siguió con dientes apretados, pero Biguá prevaleció por 8-4 y se quedó con la victoria.

Ortiz tuvo un buen debut. Leguizamón anotó un triple tremendo y llevó el partido al tiempo extra. (Prensa Biguá)

Julieta Tell fue la mejor jugadora de la cancha, con 22 puntos, seguida de Juana Tapia (10), la debutante Florencia Ortiz (8), Amparo Arévalo (7), Clara Della Rosa (6) y Catalina Taño (6). Sin dudas, las locales extrañaron la categoría de Agustina Jourdheuil, afuera por lesión, pero sacaron un triunfo de la galera.

En las bahienses las mejores fueron María Belén Tombesi, con 12 puntos, seguida de Amparo Althabe y Leguizamón, con 11 cada una. Unión quedó ahora con registro de 1-2 y este viernes cerrará la gira por Neuquén contra Independiente, en La Caldera (a partir de las 21:30).