«Creo que está descartado para el martes»: Arruabarrena sobre la lesión de Paredes tras el empate de Boca ante Instituto

Rodolfo Arruabarrena se fue de Córdoba con sensaciones encontradas tras el empate 2-2 de Boca ante Instituto por la fecha 12 del Torneo Clausura. El entrenador valoró el desarrollo del partido, pero la principal preocupación pasó por la lesión de Leandro Paredes, quien pidió el cambio a los 25 minutos del complemento por un dolor en el isquiotibial derecho, a pocos días de la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

«Lea se tendrá que hacer estudios, pero creo que, al salir y por las caras, para el martes está descartado», reconoció el Vasco después del encuentro. El mediocampista será evaluado para determinar el alcance de la molestia, aunque las primeras sensaciones del entrenador no fueron alentadoras de cara al cruce del martes ante Vasco da Gama, en La Bombonera.

Más allá de la preocupación por el capitán, Arruabarrena hizo un balance del partido y consideró que su equipo tuvo momentos positivos. «Hemos hecho un partido serio y entretenido, hubo momentos para ellos y para nosotros. Nos complicaron en pelota parada», analizó. También se refirió a la polémica en la jugada del primer gol de Instituto: «Por lo que me comentan, hay una acción clara contra Pellegrino, pero todos se pueden equivocar, no hay problema».

El entrenador insistió en que la lesión de Paredes fue lo que más lamentó de la noche. «Lo único que lamentamos es la lesión de Paredes. Llegaremos al hotel a descansar en Buenos Aires y ya pensar en el famoso martes», expresó, con la mira puesta en el compromiso continental.

Ante la posible ausencia del capitán, el Vasco destacó que cuenta con alternativas para armar el mediocampo. «Leandro es nuestro capitán, sabemos lo que genera dentro del grupo, pero hoy ha jugado Alarcón, Delgado terminó bien y tuvo minutos Ascacíbar. Ahí en el medio podemos armar un buen medio«, explicó. De todos modos, remarcó que la respuesta deberá verse en la cancha: «Una cosa es hablarlo y otra el martes demostrarlo».

Por último, Arruabarrena se refirió al desgaste que implica la seguidilla de partidos y a la necesidad de recuperar a sus futbolistas. «Sabíamos que si hacíamos las cosas bien íbamos a tener muchos partidos. Los soldados se van cayendo, lo importante es recuperarlos y que el que le toque aproveche», señaló. Y cerró con confianza de cara al duelo ante el conjunto brasileño: «Ahora a descansar bien y no tengo dudas de hacer 90 minutos buenos ante un rival muy bueno el martes».