Cristiano Ronaldo, sancionado: la insólita multa económica que le aplicó la Federación Portuguesa

El portugués podrá volver a jugar en lo que resta de la fase de grupos de la Liga de las Naciones.

El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) decidió sancionar a Cristiano Ronaldo con una pena de 30 días de suspensión y una multa de apenas 255 euros por haber abandonado la concentración de su Selección en Copenhague, en la víspera del partido contra Dinamarca por la Liga de Naciones de la UEFA.

La resolución, que calificó la conducta del capitán como una infracción cometida “a título doloso”, puso fin al proceso disciplinario abierto tras el episodio del pasado 30 de septiembre, aunque no así al conflicto del astro portugués con su entrenador, Jorge Jesús.

La sanción, desde el costado económico, llamó poderosamente la atención considerando la suma irrisoria que el Bicho deberá pagar. El delantero de 41 años percibe 300 millones de dólares al año por su vínculo con Al Nassr y contratos publicitarios. Por ello, la multa de 255 euros (USD 286) no hace ni cosquillas en la billetera del jugador.

La sanción, divulgada este lunes, confirmó lo que el propio Ronaldo había anticipado semanas atrás en un extenso comunicado público. “Considero que la sanción no debe atenuarse. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante”, había escrito el delantero del Al Nassr el pasado 6 de octubre, cuando se expresó al respecto de lo ocurrido en aquella ocasión.

La crisis se desencadenó durante la doble fecha de la Liga de Naciones, a finales de septiembre. Tras ser titular en la victoria sobre Gales en Alvalade, Ronaldo quedó en el banco en el triunfo 2-1 frente a Noruega en Oslo. Según su relato, el técnico le había comunicado a la hora del almuerzo del día del encuentro que debía estar listo para jugar 30 minutos

Pero el portugués, que calentó durante el entretiempo, nunca ingresó al campo de juego. “El entrenador no me había dado su palabra”, denunció en su comunicado.

Cumplida la sanción, Ronaldo podrá volver a vestir la camiseta de su Selección en los dos partidos que restan en la fase de grupos de la Liga de Naciones: el del 14 de noviembre ante Dinamarca y el del 17 ante Gales en Cardiff. Aunque ello dependerá de la decisión del técnico. ¿Habrá un nuevo capítulo?