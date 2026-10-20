Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana que tendrá a Boca como protagonista

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla será el escenario de la final de la Sudamericana. (Foto: Alcaldía de Barranquilla)

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia. El escenario donde hace de local Junior será el anfitrión del encuentro decisivo, que tendrá a Boca como protagonista y cuyo rival se definirá este miércoles.

El estadio atraviesa una importante remodelación de cara a la definición continental. Entre los trabajos se destacan la modernización de su infraestructura, las mejoras en la iluminación y la ampliación de su capacidad, que llegará a los 65.000 espectadores una vez concluidas las obras.

La capacidad del estadio Metropolitano Roberto Meléndez ascendería a 65.000 espectadores tras la remodelación.

Uno de los avances más recientes fue anunciado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien compartió imágenes de las pruebas de iluminación de la fachada del sector oriental. La renovación incluye un sistema LED que permitirá crear animaciones y distintos efectos visuales.

En lo deportivo, Boca se convirtió en el primer finalista tras derrotar 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y revertir la derrota por 1-0 sufrida en la ida, en La Bombonera. El Xeneize se impuso 3-2 en el resultado global y buscará conquistar el título continental en Colombia.

En la otra semifinal, Atlético Mineiro goleó 3-0 a Montevideo City Torque en la ida en Belo Horizonte y quedó bien perfilado para avanzar a la definición. La revancha se disputará este miércoles, desde las 21:30, en Uruguay, donde el equipo local buscará revertir la serie.

La final se disputará después de la última fecha FIFA del año. Antes, Boca tendrá otro compromiso importante: el sábado 14 de noviembre jugará la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, en Mendoza. Así, el equipo afrontará dos desafíos decisivos durante noviembre, con la posibilidad de pelear por dos títulos en el cierre de la temporada.