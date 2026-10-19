Datos y horarios: Franco Colapinto llega a Austin para el inicio de la gira por América

Vuelta a la acción para el argentino Franco Colapinto y el comienzo de la etapa de campeonato favorita para el piloto de Alpine, que desde el próximo fin de semana afrontará el 18° capítulo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Luego de una semana de descanso, el crédito nacional afrontará desde el viernes el Gran Premio de los Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas), el cual marcará el comienzo de la gira de competencias en el continente americano.

Será una intensa y exigente seguidilla de compromisos para el pilarense, que en las siguientes dos semanas asumirá consecutivamente el Gran de México, en el Hermanos Rodríguez, y el Gran Premio de Brasil, en Interlagos; lugares donde, por cercanía, Franco sentirá más que nunca el clamor de la afición argentina.

The land of stars and stripes 🤩🇺🇸 https://t.co/yl9gr0wKhi — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 19, 2026

Colapinto llega al trazado texano con la imperiosa necesidad de olvidar lo ocurrido en las pasadas tres carreras, en las que padeció todo tipo de situaciones desafortunadas.

Si bien logró reponerse del error en Bakú con una gran remontada en Malasia (13°), la última cita de Singapur dejó al argentino con las manos vacías tras deber abandonar con problemas mecánicos.

A falta de seis carreras para el telón final de año, el argentino continúa 12° en el campeonato con 27 puntos, aunque más lejos del objetivo trazado junto al equipo Alpine, que tampoco logró sumar unidades con Pierre Gasly en los últimos compromisos.

La escuadra francesa, cuya última vez en zona de puntos fue en Madrid con Colapinto (7°), marcha 6° en el certamen de constructores a 32 unidades de Racing Bulls; distancia importante, aunque no imposible para el team situado en Enstone. Claro que, de continuar con los desempeños pasados, las chances de alcanzar el 5° lugar a final de año parecen cada vez más remotas.

En la parte alta, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) podría en esta gira encaminarse decididamente a su primera corona mundial en la F1. El joven piloto lleva una ventaja de 102 puntos respecto a su coequiper, el inglés George Russell, que, a juzgar por sus últimas actuaciones, parece haber tirado la toalla.

El sobrepaso de Franco Colapinto 🇦🇷 ante Fernando Alonso 🇪🇸 en el GP de Estados Unidos fue elegido como el mejor del mes. Sí, el argentino lo logró en apenas su cuarta carrera en Fórmula 1. https://t.co/A6j9LlR2XH — VSports Team (@VSportsTM) November 4, 2024

Gratos antecedentes

Los antecedentes marcan que Colapinto tuvo dos grandes actuaciones en el circuito de Austin (5,513 metros), estrenado en 2012, destacándose su primera experiencia en la temporada 2024, cuando piloteaba para la escudería Williams en sus primeros compases dentro de la Fórmula 1.

En aquella oportunidad, Franco, que ya había anotado sus primeros puntos semanas atrás en Bakú, arribó 10° y sumó su quinta y última unidad del campeonato, luego de haber largado desde el 15° puesto. Otra asombrosa labor de un por entonces joven y novato pilarense.

Un año después, ya como piloto de la escudería Alpine, el argentino se encontró con un panorama desolador en términos competitivos, con un monoplaza que, desde su primera vez en Imola, fue decayendo en prestaciones respecto a sus adversarios.

Como premio consuelo a la imposibilidad de pelear por ingresar al Top 10, Colapinto, que concluyó 17° (una vuelta detrás del ganador), se dio el gusto de vencer en el mano a mano a su compañero Pierre Gasly, aunque desobedeciendo la orden del equipo de no adelantar la marcha del francés.

Decisión absurda del equipo, considerando que ninguno de los dos peleaba por nada a esa altura de la competencia. No obstante, la travesura significó un tirón de orejas para el argentino, que así y todo mostró su valía en aquella competencia.

Horarios del fin de semana

Viernes 23 de octubre

Primera práctica libre: 14:30 hs

Segunda práctica libre: 18:00 hs

Sábado 24 de octubre

Tercera práctica libre: 14:30 hs

Prueba de clasificación: 18:00 hs

Domingo 25 de octubre