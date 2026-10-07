Debut y despedida para Marco Trungelliti en el Masters 1000 de Shanghai

El argentino tenista Marco Trungelliti se encargó de abrir el fuego para la legión argentina en el Masters 1000 de Shanghai, aunque con derrota y temprana eliminación en lo que fue su estreno absoluto en el certamen chino.

El santiagueño, que se ubica 90° en el escalafón mundial de la ATP, cayó ante la joven promesa japonesa Rei Sakamoto, ubicado 137° en el ranking, por 6-3 y 7-5 al cabo de una hora y 28 minutos de partido.

El encuentro comenzó parejo, con ambos jugadores manteniendo sus primeros dos turnos de saque. Sin embargo, Sakamoto pudo inclinar la balanza a su favor gracias a los quiebres que consiguió en el quinto y el noveno game para imponerse por 6-3.

En la segunda manga, Trungelliti, que este año ingresó por primera vez al Top 100, tuvo una gran reacción e incluso llegó a estar 5-3, con la posibilidad de cerrar el asunto con su servicio para forzar el set definitivo.

Pero al argentino le falló el pulso en los siguientes juegos, perdió cuatro de manera consecutiva y permitió que el japonés se termine quedando con una muy festejada victoria, la segunda para él en certámenes Masters 1000.

De esta manera, Sakamoto continúa con su sueño en Shanghái, torneo al que accedió proveniente de la clasificación, y avanzó a la segunda ronda, donde tendrá como oponente al ruso Andrey Bublev (23°).

Closing the day in style 😎 Altmaier completes the comeback to down Rune 1-6 7-6 6-4! @daniel_altmaier #RolexShanghaiMasters https://t.co/Tt8qudln5U October 7, 2026

En lo que respecta los partidos de este miércoles en el inicio del octavo Masters de la temporada, se destaca el triunfo del italiano Matteo Berrettini, finalista de Wimbledon en 2021, quien superó en tres sets al estadounidense Aleksandar Kovacevic.

La actividad en Shanghái para los argentinos continuará mañana con las presentaciones de Facundo Díaz Acosta, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Mariano Navone, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo, quienes se enfrentarán con el portugués Nuno Borges, el ruso Ilia Simakin, el serbio Hamad Medjedovic, el español Pablo Carreño Busta, el estadounidense Marcos Giron y el colombiano Nicolás Mejía, respectivamente.