Desafío al «Big Three», ganó tres Grand Slams en la era más difícil y esta semana tendrá su última función en el tenis

Como ocurrió con tantos grandes talentos, Stanislas Wawrinka tuvo que bailar con la más difícil: competir en la era más difícil del tenis moderno, compartiendo cancha con los tres de los jugadores más grandes de toda la historia. Aún así, el suizo dejó su sello y se las ingenió para estampar su nombre entre lo grandes.

A los 41 años, Stan escribirá esta semana su última página como tenista profesional. Y qué mejor que hacerlo en el torneo de casa, el ATP 500 de Basilea (Suiza), donde alcanzó las semifinales en las ediciones de 2006 y 2011. Hoy, no ante de las 15:10, el ex N°3 hará uso del «Wild Card» otorgado por la organización y enfrentará al checo Jiří Lehečka (8°), por la primera ronda.

«Lo intentaste. Fracasaste. No importa. Sigue intentándolo. Fracasa otra vez. Fracasa mejor«, tiene tatuado el suizo en su brazo derecho. Aquella insignia apareció curiosamente en vísperas de su gran explosión en el circuito. Hasta entonces, Stan, aunque súper talentoso, era uno del montón. Pero todo cambió a partir del Abierto de Australia 2014.

Dueño de un revés a una mano poético, Wawrinka derrotó en la final de Melbourne al español Rafael Nadal y se colgó la primera de las tres conquistas de Grand Slam. Por entonces, arrebatarles un «grande» a Rafa, Novak Djokovic o Roger Federer, era obra de uno pocos privilegiados.

El suizo repitió en dos ocasiones más: Roland Garros 2015 y US Open 2016, venciendo, en ambas oportunidades, al mismísimo Nole, máximo campeón de torneos Major de la era abierta. Allí, Stan saltó al N°3 del ranking, lo que abrió el juego a su posible inclusión dentro del selecto grupo, al que también aspiraron el escocés Andy Murray, N°1 y también dueño de 3 Grand Slams, y el argentino Juan Martín Del Potro, campeón del US Open 2009.

«Estoy muy lejos de lo que ellos lograron y creo que es un poco irrespetuoso para ellos y especialmente para Andy (Murray). He logrado mucho más de lo que podría haber soñado, pero estoy muy lejos de ellos», expresó el suizo el año pasado, al ser entrevistado tras anunciar que 2026 sería su última temporada en el profesionalismo.

Novak Djokovic a Stan Wawrinka 🥹 🗣 "Disfruta el último viaje". https://t.co/aBVjH3SleB October 26, 2026

Mano a mano con Nole

En la antesala de su despedida del tenis, Wawrinka compartió cancha con el serbio Novak Djokovic el domingo por la noche en el Swiss Indoors Basel, compartieron una intensa y muy atractiva sesión de entrenamiento a puerta cerrada.

Esta semana hay mucho en juego para ambos jugadores en el torneo ATP 500. Además del citado retiro de Wawrinka, para Djokovic será el regreso a Basilea por primera vez desde 2011, torneo que podrá asegurarle una de las cinco plazas restantes para las Nitto ATP Finals.

Djokovic, actualmente en el puesto 11 de la PIF ATP Live Race To Turin, se enfrentará a Ugo Humbert en la primera ronda. El serbio, de 39 años, está a 319 puntos de Rafael Jodar, noveno clasificado y dueño de la última plaza de clasificación, en la Live Race.

Wawrinka, en tanto, disputará por decimonovena y última vez el cuadro principal de Basilea. El suizo, ganador de 16 títulos ATP, iniciará su participación frente al octavo cabeza de serie, Jiri Lehecka. Con su retiro, el tenis despide a uno de los últimos de la generación que marcó a fuego la historia del deporte moderno.