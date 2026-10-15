Desafío especial para Verstappen: competirá contra una leyenda del motociclismo y coincidirá con tres argentinos

El neerlandés no tiene descanso. A la espera de la reanudación del mundial de F1, el tetracampeón volverá a darse el gusto en autos de turismo.

Sencillamente, amor por las carreras. En vez de quedarse en casa y descansar, aprovechando la semana sin actividad en la F1, el neerlandés Max Verstappen decidió seguir en competencia y sumarse este fin de semana al cierre de temporada del GT World Challenge.

El torneo Endurance (carreras de resistencia de tres horas) pondrá punto final en el circuito de Portimao, en Portgual, donde en la pandemia por el coronavirus se llevó a cabo una competencia de la máxima categoría mundial. El tetracampeón del mundo será una de las dos grandes atracciones.

Max, que compartirá el Mercedes Benz de su propio equipo con Ben Barnicoat y Chris Lulham, acelerará en la categoría Pro con una gran leyenda del deporte motor: nada menos que el italiano Valentino Rossi, múltiple campeón de motociclismo, quien será de la partida con el BMW M4 del Team WRT que tripula junto a Max Hesse y Neil Verhagen.

«The Doctor», como se lo conocía en sus grandes épocas dentro del Moto GP, despunta el vicio en la actualidad sobre las cuatro ruedas.

«Van a ser siete semanas ajetreadas, pero las disfrutaré», contó Verstappen de cara al próximo desafío, que será de tres horas y comenzará a las 12:00 horas de Argentina. La última vez que compitió con dicha divisional fue en las 24 Horas de Nürburgring, donde se tuteó con el triunfo hasta que una falla mecánica lo privó de culminar la carrera.

La actividad, como para mayor atracción todavía, tendrá presencia argentina en pista. Los que se darán semejante gusto serán Marcos Siebert, Ignacio “Nacho” Montenegro y Ezequiel Pérez Companc.

Montenegro festejará el título logrado en la Copa Plata con el BMW del Team WRT que manejó durante todo el año junto a Matisse Lismont y Amaury Cordeel. El joven de Rada Tilly y sus compañeros se llevaron las coronas Sprint, Endurance y de piloto de la división Silver. En tanto, Ezequiel Pérez Companc estará junto a Etienne Cheli en el Audi R8 del Sainteloc Racing.

Por su parte, quien volverá al ruedo en esta ocasión será Marcos Siebert, quien fue convocado por el Team Motorpark para cubrir el lugar de Rui Andrade en el Mercedes número 19 junto a Christian Mansell y Aaron Walker. De esta manera, el marplatense volverá a la categoría en la que corrió durante 2025 junto a Jefs Machiels en una de las Ferrari 296 del AF Corse.