Driussi encendió las alarmas en River por una sobrecarga: ¿juega ante Estudiantes de Río Cuarto?

La práctica de este jueves llevó tranquilidad a River. Después de que Sebastián Driussi terminara el entrenamiento del miércoles con una sobrecarga muscular, el delantero trabajó con normalidad junto al resto del plantel y dejó atrás la preocupación que se había generado en torno a su presencia ante Estudiantes de Río Cuarto.

El delantero participó de los trabajos previstos y recién sobre el cierre de la práctica bajó la intensidad para evitar una exigencia mayor. La evolución fue positiva y, si no aparece ningún inconveniente en las próximas horas, será el centrodelantero titular en el encuentro del sábado en el Monumental.

No todas fueron buenas noticias para Leonardo Ponzio. Francisco Ortega volvió a trabajar de manera diferenciada por una leve contractura y su presencia ante los de Río Cuarto está en duda. El lateral izquierdo podría incluso quedar fuera de la lista de concentrados y, en caso de no estar disponible, Marcos Acuña quedaría como única alternativa natural para el puesto.

En cambio, Thiago Almada dio un paso adelante en su recuperación y participó de una parte del entrenamiento con sus compañeros. El sábado se cumplirán 21 días desde su desgarro y, aunque parece poco probable que sea arriesgado de entrada, el cuerpo técnico evaluará su evolución en la práctica del viernes. No se descarta que pueda integrar la convocatoria.

Además, River recuperó a Aníbal Moreno, quien recibió el alta médica este miércoles y volvió a entrenarse con normalidad. El mediocampista está en condiciones de regresar a una convocatoria y todo indica que ocupará un lugar entre los suplentes, mientras que Fausto Vera se perfila para continuar como volante central.