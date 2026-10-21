Dura sanción a Florencia Guerra Sodero, la jugadora de Pádel suspendida por comentarios antisemitas

La jugadora Florencia Guerra Sodero, protagonista de un hecho repudiable durante los pasados Juegos Suramericanos, fue suspendida por la Asociación de Pádel Argentino (APA) para integrar cualquier selección o delegación nacional hasta el 31 de diciembre de 2029.

La medida disciplinaria se formalizó tras la apertura de un expediente provocado por una publicación en sus redes sociales que contenía expresiones explícitamente discriminatorias hacia la comunidad judía, lo que derivó en su inmediata marginación del equipo albiceleste que disputará el Torneo Panamericano Amateur 2026.

La polémica comenzó cuando la jugadora amateur celebró en su cuenta de Instagram su convocatoria para representar al país en Santa Fe 2026. Junto al anuncio, la jugadora cordobesa incluyó una encuesta pública con una frase discriminatoria: “No hay ningún tipo de distinción, excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”.

Automáticamente, la publicación se hizo viral y causó un enorme repudio a través de las redes sociales. Tal fue la repercusión, que la DAIA de inmediato elevó una queja formal ante el ente rector del deporte. Además, el Comité Olímpico Argentino también mostró su fuerte rechazo.

Alertada del daño causado, la deportista, que a los minutos borró la historia de su Instagram, intentó frenar las repercusiones con un comunicado de disculpas en sus canales oficiales. En el texto, la jugadora expresó: “Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados. Asumo la total responsabilidad por mis actos”.

Este miércoles, luego de unas cuantas semanas de aquel episodio, la dirigencia de la APA oficializó el fallo mediante la Resolución de Comisión Directiva N.º 1/2026, sosteniendo que los hechos quedaron fehacientemente acreditados durante la investigación.

El tribunal evaluó que la conducta de la atleta quebrantó las normas del Código de Disciplina y del Código Ético de la Federación Internacional de Pádel (FIP), determinando su inhabilitación para vestir la camiseta albiceleste en torneos internacionales durante los próximos tres años.

El documento dejó asentado en sus consideraciones que el fallo “no importa pronunciamiento alguno sobre la eventual responsabilidad penal de la jugadora”, dejando abierta la puerta a posibles actuaciones en los tribunales de la justicia ordinaria.