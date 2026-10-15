Dura sanción a un tenista serbio: 24 años sin competir y multa millonaria por conformar una red de corrupción

El serbio de 29 años no podrá volver a pisar una cancha profesional hasta el 8 de octubre de 2050.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) aplicó una de las sanciones más impactantes de su historia este jueves, tras anunciar la inhabilitación del jugador serbio Stefan Milicevic durante 24 años y una multa de USD 70.000.

La causa de semejante sanción es haber cometido graves infracciones contra las normas anticorrupción del deporte. La penalidad del jugador helvético entró en vigor el pasado 9 de octubre de 2026 y se extiende hasta 2050, momento en que tendrá 53 años.

El organismo rector determinó que, entre 2022 y 2024, el serbio manipuló seis encuentros —cinco de ellos disputados por él mismo— e intentó alterar el resultado de otros seis. De acuerdo con registros de World Tennis, Milicevic disputó apenas 11 partidos profesionales en ese período, todos en el tercer nivel del circuito profesional.

La investigación reveló un agravante que endureció la sanción: el jugador reclutó a varios jugadores profesionales para integrarlos en una red de corrupción, lo que derivó en que otros deportistas también participaran en esa maniobra ilegal.

De acuerdo con la investigación, Milicevic no participó ni colaboró con los investigadores, pese a que la agencia realizó siete intentos por distintos canales para obtener una respuesta. El 24 de septiembre de 2026, al concluir la pesquisa, recibió una notificación de delito grave, a la que tampoco respondió.

Conforme a las reglas y las Directrices de Sanciones de la ITIA, dado que nunca llegó una devolución del serbio, se decidió aplicar una “sanción por defecto” sin necesidad de celebrar una audiencia anticorrupción formal. La inhabilitación de 24 años y la multa de USD 70.000 quedaron firmes el 9 de octubre.

Milicevic, nacido el 26 de abril de 1997 en Belgrado, alcanzó su mejor posición en el ranking de la ATP en agosto de 2014, cuando ocupó el puesto 1338 del mundo. Su último partido oficial fue el 10 de junio de 2024, en un torneo de la ITF en Kuršumlijska Banja.

Esta mancha a su perfil deportivo y humano contrasta absolutamente con su pasado universitario y su formación deportiva. El serbio representó a la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) entre 2016 y 2020, donde cerró con un récord de 81 victorias y 39 derrotas en individuales. Fue nombrado Novato del Año de la región central por la Asociación Intercolegial de Tenis (ITA), obtuvo la distinción de Primera Selección All-Big Ten y llegó a ubicarse como el 33° mejor jugador universitario del país.