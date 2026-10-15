Duro revés para Estudiantes: Conmebol decidió que Marcos Rojo no puede jugar la Libertadores

Malas noticias para el Pincha. A horas de afrontar las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, la Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo, por lo que Estudiantes de La Plata no podrá contar con el zaguero central para tan importante instancia del certamen continental.

El Pincha decidió negociar con Racing y sumar al jugador de 36 años para reforzar la zaga defensiva, pero el ente futbolístico sudamericano decidió rechazar la inscripción del defensor a pocas horas del encuentro a desarrollarse en el Estadio UNO, cuyo inicio está pautado a las 21:30 hs.

Ante esto, Estudiantes decidió publicar un comunicado en redes sociales explicando la situación y asegurando que irá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar destrabar la situación «solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto».

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo. El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos. En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio. En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 15, 2026

Marcos Rojo dejó Racing y regresó a Estudiantes de La Plata, movimiento que el propio jugador logró destrabar tras involucrarse personalmente en la gestión. El exdefensor de la Selección fue inscripto en lugar de Gabriel Neves, cuyo plazo de recuperación no era el que el reglamento establece para habilitar un cupo. Su fichaje figura en el Comet desde el 9 de octubre, por lo que está habilitado para el campeonato local.

Rojo se perfilaba para ser titular contra el Mengao, ante la ausencia de Leandro González Pírez (suspendido por acumulación de amarillas). Sin embargo, no fue habilitado por Conmebol y se perderá el partido: su lugar lo ocupará Ramiro Funes Mori.

El comunicado de Estudiantes de La Plata

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo.

El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos.

En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio.

En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto.