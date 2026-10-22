Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro: «Sabemos el poderío que tiene Boca en el continente»

Además de Boca Juniors, del otro lado también habrá importante presencia argentina en el choque final de la Copa Sudamericana 2026, a celebrarse el próximo 21 de noviembre en el estadio de Barranquilla, en Colombia.

Y es que el director técnico de Atlético Mineiro, que ayer eliminó en las semifinales a Montevideo City Torque de Uruguay, es nada menos que Eduardo Domínguez, que dirigirá su segunda final en dicho certamen, tras la chance frustrada con Huracán de Parque Patricios en 2015.

En conferencia de prensa tras el triunfo del Mineiro en el global ante los uruguayos, el DT argentino palpitó el choque ante el Xeneize y aseguró que todavía no piensa enfocarse 100% en el partido decisivo de Barranquilla.

🗣️ "SABEMOS EL PODERÍO QUE TIENE BOCA" Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro, habló en conferencia de prensa y fue cauto a la hora de palpitar la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: 🎙️ "Sabemos el poderío que tiene Boca, en Argentina y en el Continente. Tenemos tiempo para comenzar a trabajar. Tenemos muchos partidos por delante para estar pensando en la final. Tenemos que jugarla el 21 de noviembre, no antes", expresó, tras el pase frente a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario. — TyC Sports (@TyCSports) October 22, 2026

«Estamos muy contentos de jugar la final. Llegamos bien de la cabeza, sobre todo. Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también en el continente. Tenemos tiempo para comenzar a trabajar. Tenemos muchos partidos por delante como para estar pensando en la final. Es el 21 de noviembre, no antes; si no, estaríamos cometiendo un error. Ahora tenemos que preparar el partido con Flamengo por nuestro torneo. Así que tenemos que ir partido a partido«, analizó.

Domínguez también refirió al presente del club de la Ribera. «Tienen un buen entrenador que arregló varias situaciones y se sienten más fuertes. Están en un buen momento, peleando en el torneo y en la Copa Argentina. Con el respeto que hay que tener, nosotros estamos enfocados en lo que podemos hacer. Lo que puedan hacer ellos es problema de ellos«.

Por último, Domínguez, que afrontará su undécima final como técnico profesional (ganó siete títulos), habló del gran presente de su equipo y de la lucha que mantienen en más de un frente a la vez.

«Destaco la cabeza del grupo y a los jugadores. Están compitiendo en tres torneos y estamos tratando de dar el máximo. Estamos en otra final de la Copa do Brasil y somos competitivos. Intentaremos dar nuestro mayor esfuerzo para que el hincha se sienta a gusto. Hay situaciones que corregir siempre, ahora y más adelante, pero la fuerza grupal es algo lindo«, declaró.