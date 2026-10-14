El costado solidario del Roña Castro: abrió un comedor en su gimnasio y ayudó a un sinfín de personas necesitadas
Durante la pandemia de coronavirus, el exboxeador decidió abrir un comedor solidario. La iniciativa creció, por lo que "Locomotora" fue más allá y organizó campañas de ayuda en distintos puntos del conurbano bonarense.
Jorge Fernando “Locomotora” Castro no solo será recordado como uno de los boxeadores más importantes de Argentina. Su legado trascendió el deporte y llegó al corazón de los más necesitados, un costado solidario que desarrolló en los últimos años y con su propio gimnasio como sede estelar.
Aprovechando su fama y popularidad nacional, el Roña dispuso de sus recursos al servicio de personas que necesitaban ayuda para alimentarse.
Durante la pandemia de coronavirus, cuando la actividad deportiva quedó paralizada y muchos atravesaron dificultades económicas, Castro no lo dudó y abrió las puertas de su gimnasio en la zona sur del conurbano bonaerense para organizar una olla popular.
"YO PASÉ ESO, FRÍO Y HAMBRE, NO ME LO PUEDE CONTAR NADIE" 💬 El lado solidario del Roña Castro: comedores, merenderos y una mano a quienes más lo necesitan. 🥹 Hasta siempre, Locomotora. 🎙️ @LeoBenatar https://t.co/uMZUHDjbmS— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 14, 2026
La iniciativa, que inicialmente buscaba acompañar a deportistas y sus familias, creció a tal punto que la «Locomotora» decidió ir más allá y ayudar a vecinos y a toda persona que también necesite asistencia.
El éxito del movimiento lo llevó a ampliar el espectro y llevar la corriente solidaria y popular a distintos puntos del conurbano bonaerense, entre ellos Villa Fiorito y Temperley. Aunque, en el mientras tanto, el excampeón del mundo siguió con la actividad en su propio gimnasio y colaborando con diversos comedores de municipios tales como Almirante Brown y Ezeiza.
En 2025, incluso, Castro, que falleció en las últimas horas a los 59 años, anunció un proyecto para abrir un comedor en Morón con capacidad para asistir a 500 personas. Con el tiempo, el nacido y criado en Morón advirtió que la crisis económica llevó a destinar esa atención y asistencia a jubilados que no lograban cubrir sus necesidades básicas.
HASTA SIEMPRE ROÑA | El último round del Roña Castro fue contra el hambre y la pobreza en Argentina. Cargó sus puños de alimentos y verdades para dar batalla en la lucha de todos los días ► @CronicaTV https://t.co/hExTj1IlZw— Tomás Méndez (@mendeztomascba) October 14, 2026
“Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no le alcanza la plata. Antes me iba gente que no podía. Ahora va gente que era pudiente y ahora no puede”, había contado en octubre de 2025.
Cada vez más gente se acercaba su gimnasio y solicitaba ayuda para comer. Es por eso que el Roña decidió ampliar la distribución de alimentos. En poco tiempo pasó de entregar 80 a 100 bolsones semanales; paquetes que incluían arroz, polenta, yerba, azúcar, aceite, tomate, lentejas y arvejas, entre otras cosas.
“Todos los días viene gente nueva. Pero las familias son de seis personas. Y bueno, un plato de comida no se le niega a nadie”, había expresado.
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