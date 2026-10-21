El equipo argentino para la serie ante Japón de la Billie Jean King Cup: las cuatro tenistas disputaron el W15 de Cipolletti

La Selección Argentina de Tenis se medirá con Japón el 21 y 22 de noviembre en Tokio, en busca del ascenso al Grupo Mundial I de la Billie Jean King Cup. El equipo nacional clasificó a esta instancia tras consagrarse en la Zona Americana I, disputada en abril en Colombia, mientras que el país asiático accedió a los playoffs luego de perder 3-1 como visitante ante Italia en los Qualifiers.

Paola Suárez, capitana del equipo, ya confirmó a las tenistas que representarán al país. Ellas son Justina González Daniele (20 años, N° 433 del ranking WTA), Florencia Urrutia (25, N° 454), Luciana Moyano (21, N° 545) y Sol Larraya Guidi (18, N° 1211).

Se trata de una nómina renovada, ya que las cuatro tenistas debutarán en el certamen. La entrenadora Suárez, por su parte, se estrenó como capitana en la Zona Americana I.

Además, las jugadoras vienen de ser protagonistas en el W15 de Cipolletti, que se disputó a principios de octubre. González Daniele y Moyano llegaron hasta las semifinales, mientras que Urrutia y Larraya Guidi cayeron en los cuartos de final.

Por otro lado, la cordobesa Moyano ya tiene asegurado su lugar en el cuadro principal del W15 de Neuquén, que comenzará el martes 27 de octubre. La santafesina Urrutia y la tandilense Larraya Guidi, en tanto, disputarán la clasificación, que comenzará el domingo 25.

Los motivos del renovado equipo que seleccionó Suárez

La distancia con Japón y la coincidencia con varias competencias del circuito profesional condicionaron el armado del equipo. La gira sudamericana de torneos WTA 125 comenzará la próxima semana en Curitiba, Brasil, mientras que el 22 de noviembre se pondrá en marcha el WTA 125 del Argentina Open.

Ante este panorama, algunas tenistas mejor ubicadas en el ranking optaron por priorizar sus compromisos individuales. Sobre este aspecto, la capitana Suárez explicó: «La convocatoria fue bastante complicada. Estoy, por un lado, súper contenta de que las chicas puedan tener esta cantidad de torneos por Sudamérica, porque para el tenis femenino es muy bueno. Lamentablemente, se interpone en el calendario de la Billie y hubo jugadoras que priorizaron estos torneos, lo cual es entendible teniendo tan buen calendario de competencias».

Y agregó: «Para Japón armamos un equipo nuevo y voy a tener la posibilidad de conocer mejor a nuevas jugadoras y acercarme más a ellas. Con los días veremos cómo se adaptan a las condiciones y a la superficie para definir con Mariano Hood, el subcapitán, quiénes van a ser las jugadoras que van a empezar la serie».

Por el lado japonés, la capitana Ai Sugiyama designó a Himeno Sakatsume (N° 115), Mai Hontama (N° 164), Ena Shibahara (N° 586), Shuko Aoyama y Eri Hozumi para enfrentar al conjunto argentino.

«Ellas no tienen a su principal jugadora, Naomi Osaka, así que vamos a ir a luchar, a dar la sorpresa. Sobre todo, a tener, en los días previos, una buena adaptación a la superficie, que creo que va a ser bastante rápida y a las rivales les gusta. Queremos que las chicas tengan una muy buena experiencia. Todas van a debutar en la competencia y creo que esto también es súper importante», concluyó la capitana argentina..