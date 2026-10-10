El español Alcaraz no quiso sorpresas ante Juanma Cerúndolo, en una jornada negra para los argentinos en Shanghái

La jornada de sábado en el Masters 1000 de Shanghái arrojó un saldo totalmente negativo para los tenistas argentinos que afrontaron esta madrugada sus respectivos encuentros de segunda ronda.

Los cinco integrantes de la legión que salieron a cancha, Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez, quedaron eliminados del certamen que se disputa en el Qizhong Forest Sports City Arena.

Jodar hustles through 👉 The Spanish No. 2 defeats Tirante 4-6 6-2 6-3 for a debut win at the #RolexShanghaiMasters https://t.co/AKcK7D4skw October 10, 2026

En la cancha 3, el platense Tirante (54°) inició bien su partido ante el español Rafael Jódar, con un 6-4 en el primer parcial. Sin embargo, la nueva figura del tenis ibérico, 20 años y 13° del mundo, mejoró su rendimiento, dio vuelta el partido y venció al argentino por 4-6, 6-2 y 6-3.

Algo parecido ocurrió con el bonarense Ugo Carabelli (77°), que se impuso por 6-4 en el primer set de su partido con uno de los favoritos, el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del ranking. Sin embargo, el norteamericano se recompuso y se llevó los dos sets siguientes por 7-6 (7-1) y 7-5.

Sorpresiva resultó la caída del platense Etcheverry (31°), cuyo encuentro, en los papeles, parecía accesible. Sin embargo, Tomy sucumbió ante el checo Dalibor Svercina, 121° del ranking, por 6-3, 3-6 y 7-5. Era el debut del platense, que había accedido directamente a la segunda ronda. Un golpe inesperado, pero que refleja los vaivenes que ha tenido esta temporada.

🤯 ¡PUNTAZO ENTRE CARLOS ALCARAZ Y JUAN MANUEL CERÚNDOLO! https://t.co/C9myQw5zg9 October 10, 2026

Distinto panorama fue el de Juan Manuel Cerúndolo, que debía lidiar con una de las más bravas, el español Carlos Alcaraz, uno de los mejores del circuito. Y así fue nomás, el N°2 del planeta, que luce un nuevo look con pelo largo y bigote, venció por doble 6-3 al menor de los hermanos y prolongó su racha tras levantar el trofeo de campeón en Tokio la semana pasada.

Finalmente, tampoco pudo sortear su obstáculo Sebastián Báez, que cayó por 6-4 y 7-6 (7-5) ante el ruso Valentin Vacherot. En consecuencia, el único argentino que queda en el torneo es Francisco Cerúndolo, que este domingo jugará su segundo partido en el torneo ante el checo Jakob Mensik.