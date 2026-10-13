El reemplazo de Leandro Paredes y los once de Boca para enfrentar a Vasco Da Gama

Sin su máximo referente en cancha, Boca Juniors afronta esta noche el primero de los dos partidos más importantes del año en La Bombonera. El Xeneize enfrenta desde las 21:30 a Vasco Da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, y lo hará sin el mediocampista Leandro Paredes, su figura y líder indiscutido.

La baja del volante de la Selección Argentina obligó al técnico Rodolfo Arruabarrena a hacer un cambio en el mediocampo y ajustar cuestiones tácticas en el once, pensando en sacar una buena ventaja en condición de local.

Allí apuntaron todos los cañones en la previa, en resolver quién será el reemplazante de Paredes, quien sufrió un desgarro en el pasado encuentro ante Instituto y que lo mantendrá alejado de las canchas, al menos, por dos semanas.

Finalmente, Arruabarrena decidió la inclusión del chileno Carlos Palacios, quien sigue en levantada y se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico para ser titular en un partido decisivo.

Confirmado el equipo, a dos horas del encuentro crucial, también se develaron otros misterios. Por caso, la presencia Williams Alarcón en lugar de Sebastián Villa en la creación de juego, lo que supone un dibujo táctico de 4-3-1-2, con Palacios como una especia de enlace.

En el fondo se mantendrán los mismos nombres, mientras que el eje del círculo central pasará a estar conformado por Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, con la posibilidad de que se les sume Alarcón. Leonel Flores, de presente estelar, buscará desequilibrar por las bandas como de costumbre y la última duda aparece en el centro del área.

Junto a la joven sensación Xeneize formará Enner Valencia, que le ganó la pulseada al uruguayo Miguel Merentiel en la delantera. El ecuatoriano fue probado en el entrenamiento por su gran juego aéreo y podría estar desde el inicio esta noche en la Bombonera.

El ecuatoriano le ganó la pulseada a Merentiel e irá desde el arranque.

Formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, William Alarcón; Carlos Palacios, Leonel Flores y Enner Valencia.

Vasco Da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Carlos Andrés Gómez; y Bruno Duarte da Silva.