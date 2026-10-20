El Rey Arturo pide el Balón de Oro para Messi: «Nunca más va a pasar algo así»

Leo y el volante de Chile fueron compañeros en Barcelona. El volante no dudó en elegir al 10 para que se quede con el galardón. (Archivo)

A una semana para conocer al ganador del Balón de Oro, los protagonistas del fútbol internacional comienzan a dar sus candidatos a quedarse con el galardón, que premia al mejor jugador a lo largo de la última temporada. Arturo Vidal fue uno de los que dio su veredicto y eligió a Lionel Messi.

El mediocampista de Colo Colo habló en su stream en Kick, donde no solo se animó a dar su ganador, sino que explicó cómo quedaría su podio. El ex Juventus afirmó que el crack argentino debería quedarse con este premio que entrega la revista Football France.

“Messi, Yamal y Mbappé”, dijo el Rey Arturo para dar su podio ordenado de cara a la entrega del Balón de Oro. “Yo se lo daría a Lio más por lo que hizo en el Mundial, porque seguramente será el último año para pelear el Balón de Oro”, agregó el talentoso volante de 39 años.

Leo, por encima de Yamal

En la misma línea, el exjugador de Bayern Múnich y Barcelona agregó sobre por qué le daría el premio al argentino: “Para mí nunca más va a pasar algo así. Que un jugador de 39 años marque esa diferencia como Messi en un Mundial va a ser muy difícil”.

Por otro lado, el chileno dio sus motivos para que Yamal quede segundo en el podio: “No tiene competencia en este momento, hace cosas que son increíbles y todo el partido. Puede fallar una, dos, tres, pero siempre está ahí buscando, ayudando al equipo, tirando un buen pase y haciendo goles”.

Y continuó: “Es un jugador increíble y asombra lo que hace: cómo juega y la personalidad que tiene. Siempre va para adelante y cuando habla, se hace cargo del equipo y se echa la presión sobre él y tiene 19 años”.

La gala se realizará el lunes 26 de octubre de 2026 en Londres. Es la primera vez que la ceremonia se celebra fuera de Francia desde la creación del galardón, hace 70 años. La organización explicó que la elección de la ciudad es un homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que ganó la primera edición en 1956. El premio se organiza en conjunto con la UEFA desde 2024.