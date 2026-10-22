El sorpresivo cambio que prepara Jadson Viera en Independiente para recibir a Boca por el Clausura

Luego del empate ante Racing en el clásico de Avellaneda, Jadson Viera planifica el duelo ante Boca de este domingo en Avellaneda, por la fecha 14 del torneo Clausura, y analiza una alternativa inédita.

El paraguayo Facundo Zabala dejó atrás la pequeña fractura que había sufrido en el pie y ya está a disposición del entrenador. Sin embargo, ante el buen nivel del refuerzo Nahuel Banegas en el lateral izquierdo, el DT podría alinear a ambos en el equipo titular.

Según informó el periodista partidario Nelson Lafit, Viera podría ubicar a Zabala como marcador de punta por izquierda y al ex Tigre como mediocampista, en una posición más adelantada. De todas formas, el entrenador uruguayo continuará evaluando alternativas en los próximos entrenamientos de cara al clásico ante el Xeneize en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Si esta prueba no prospera, Matías Abaldo tiene chances de meterse en el once inicial como extremo izquierdo. La certeza para el entrenador es que Maxi Meza no volverá a jugar de «falso extremo», la posición que ocupó en el clásico según explicó el propio DT, y se desempeñará en la mitad de la cancha, tal como lo hizo en el complemento ante Racing.

Independiente marcha octavo en la zona A, con 19 puntos, y necesita ganar para no comprometer sus aspiraciones de clasificarse a los playoffs. Además, el Rojo buscará cortar una racha de cinco partidos sin victorias en su estadio, donde perdió tres veces -1-0 ante Platense, 3-0 frente a Gimnasia de Mendoza y 4-1 contra Instituto- y empató en dos ocasiones: 0-0 con Independiente Rivadavia y 1-1 con San Lorenzo.