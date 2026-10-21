El Turismo Carretera, con representación regional, vuelve a Rosario tras siete años

El campeonato 2026 de Turismo Carretera ingresa paulatinamente en su recta final. Este fin de semana, la divisional más prestigiosa del país desembarca en el «Juan Manuel Fangio» de Rosario, para la tercera y antepenúltima competencia correspondiente a la definición del campeonato.

La vuelta al circuito rosarino tras más de siete años tendrá en pista representación regional: José Manuel Urcera (Mercedes Benz) y Joaquín Ochoa (Toyota Camry), en el TC, pero también a Benjamín Ochoa (Ford Mustang) y Benjamín Antón (Ford Mustang), en el TC Pista, la divisional telonera.

Un total de 51 máquinas fueron confirmadas para la decimotercera fecha del calendario de TC, destacándose las presencias de los rionegrinos Urcera y el mayor de los hermanos Ochoa, que nuevamente intentarán hacer un buen papel en la estelar de la ACTC.

El cordobés Chapur va por su primera corona en la máxima categoría argentina.

Manu, integrante de la Copa de Oro, todavía no ha despegado competitivamente con el Mercedes Benz que alista el Maquin parts, en representación del Prestige Auto Racing Team. El de San Antonio, que aún debe la victoria, se encuentra 13° a 52 puntos del puntero de la tabla, el cordobés Facundo Chapur (Torino). Chances remotas, pero chances al fin…

Ochoa, por su parte, va por su primer gran resultado con el Toyota Camry que alista el Azar Motorposrt, estructura a la que se unió a mitad de temporada.

Dos novedades presenta la nómina de pilotos para la fecha vendiera: Santiago Álvarez deja el Uranga Racing y pasa al TMG Racing de Javier Ciabattari, escuadra que tuvo al Chevrolet Camaro en proceso de reacondicionamiento en los últimos días. Además, regresa Jerónimo Teti con el Ford Mustang el cual prueba hoy en La Plata.

Facundo Chapur llega como líder del torneo, con 82.5 unidades, seguido por Julián Santero a 1.50 y Otto Fritzler a 4.50. La única visita del TC al trazado de 4.000 metros ocurrió en 2019, donde triunfó Matías Rossi con un Ford Falcon.

Con el Mustang que alista su propio equipo, Antón va por la revancha en Rosario.

Antón y Ochoa, a seguir prendidos

En el TC Pista, el rionegrino Antón procurará recuperarse tras el abandono sufrido en la pasada competencia y volver a prenderse en la lucha por el título. El piloto de Cinco Saltos se encuentra 3° en la Copa de Plata a 25,50 puntos del puntero, el bonaerense Bautista Damiani (Chevrolet Camaro).

El viedmense Benja Ochoa, por su parte, que viene de conseguir en la última carrera su segundo podio en la especialidad (primero para él en la temporada), marcha 5° en la sumatoria del mini torneo, a 33 unidades de la cima.

Luego de su victoria en el tarzado de San Nicolás, Thomas Pozner llegó a 83 puntos y trepó al segundo puesto, achicando diferencias con Bautista Damiani, el líder de la tabla con un total de 101.50 unidades.