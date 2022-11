El VAR semiautomático que anuló el gol a Ecuador: así funciona el sistema

La victoria de Ecuador sobre Qatar (2-0) en el estadio Al Bayt, que significó la primera derrota de un seleccionado anfitrión en el juego apertura de una Copa del Mundo, se inició con un tanto anulado a Enner Valencia a los 3 minutos, en el estreno del sistema de detección semiautomática del fuera de juego.

«Cuando Enner cabecea, hace el gol y noto que revisaban la jugada, le dije al banco de suplentes que no había nada. Me parecía un gol claro, lo vimos cinco veces y no había nada raro… Enner tendrá que cortarse las uñas porque le marcaron posición adelantada por la puntita del dedo gordo de un pie», declaró en conferencia de prensa Gustavo Alfaro, el DT de la selección ecuatoriana.

El árbitro Daniele Orsato recibió la ayuda del novedoso offside semiautomático para anular el grito inicial del encuentro que marcó el inicio del Mundial 2022.

A pesar de los dichos de Alfaro, el off side no fue de Valencia sino de de Michael Estrada, quien tenía un pie delante de la línea del fuera de juego, previo al cabezazo del artillero.

Así funciona el VAR semiautomático

El sistema permite a los equipos de VAR determinar las situaciones de fuera de juego de forma rápida y más precisa, mejorando la fluidez del juego y la consistencia de las decisiones.

Esta innovadora tecnología funciona gracias a 12 cámaras especializadas instaladas bajo el techo de cada estadio capaces de seguir 29 puntos corporales diferentes por jugador, datos que se tomarán 50 veces por segundo. Lo que permite determinar con gran exactitud la posición de cada futbolista en el campo de juego, así como también sus extremidades y todas las partes del cuerpo que entran en juego para validar o no un offside.

Si hay una posición antirreglamentaria, aparecerá en la sala de videos una bandera naranja indicando la posibilidad de infracción. Los datos de la posición de la pelota Al Rhila, que tiene incorporado un sensor, junto con los de los futbolistas involucrados en la acción generan una animación en tres dimensiones que detalla a la perfección la posición de las partes del cuerpo del jugador en el momento del contacto con el balón.