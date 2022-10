¿Qué es el SwimRun? Andrés Sandoval te suma a su pasión en DIGO

Andrés Sandoval en plena práctica de swimrun, pasión que ahora comparte en DIGO como experto, semana a semana.

Se define como “fanático de Neuquén”. Vivió en muchos puntos de la provincia.

Es médico y deportista amateur. Decide conjugar todo esto en DIGO para compartir la importancia del deporte, el rol en la salud y hasta aquellos escenarios excepcionales para practicarlo.



Andrés Sandoval se fue encontrando de a poco con el mundo del deporte. Nació en Neuquén capital, vivió durante muchos años en la zona rural. Se especializó en medicina rural y llegó a convertirse en el primer médico de Manzano Amargo. “Nadie quería tomar ese cargo y a mi me interesó. De a poco, en tiempos libres, empecé a vincularme con la práctica deportiva. Arranqué a escalar, hacer trekking. Siempre de forma amateur”, comenta.

“Mi etapa en el norte neuquino fue de mucho crecimiento y aprendizaje. Ahí escalé por primera vez el Volcán Domuyo con crianceros que vivían en el lugar hace muchísimos años y desde varias generaciones, pero que nunca habían subido. Fue una experiencia muy movilizante para ellos y para mí” , afirma.

Andrés Sandoval, en la última edición de la FIT en Buenos Aires.





Con la llegada de su hijo su próximo destino fue Villa La Angostura, donde reside desde hace 17 años. “Neuquén es maravillosa para recorrerla desde el deporte. Tenemos escenarios espectaculares. Es necesario conectarse siempre con la naturaleza, no siempre debe ser desde el deporte, pero es un medio directo”, afirma.



Hoy el deporte forma parte de su vida y se propuso ser el gestor de actividades deportivas en la región. Integró el grupo de andinismo “Los Cóndores”, realiza salidas a montañas, hace rafting, bicicleteadas, caminatas. Practicó natación en aguas abiertas e incluso organiza instancias únicas en la región. Diseña circuitos de nado y acompaña a los participantes como profesional médico. “Villa La Angostura es como un parque de diversiones, hay un montón de escenarios diversos para vivir el deporte”, entusiasma.

Andrés Sandoval practicando SwinRun, en Piedra del Aguila.





Su pasión por este universo es tal que trajo al país la práctica de un nuevo deporte, recientemente presentado en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires. El SwimRun. Una especie de conjunto de dos deportes: nadar (Swim) y correr (Run).

“La principal característica del SwimRun es que todo el material con el que se toma la salida debe ser transportado hasta la llegada. Se nada con lo que se corre y se corre con lo que se nada”.

SE VIENE EL SWINRUN EN PIEDRA DEL AGUILA



Esta práctica tendrá su debut el 5 de noviembre en la localidad de Piedra Del Águila y Andrés asegura que es un lugar que tiene todas las características especiales que requiere la actividad. La organización del evento está a su cargo y tendrá como miembros de la organización a vecinos de la localidad que trabajarán en la logística y puesta en marcha del evento. “La idea es que la comunidad se apropie del evento”.



“Lo qué mas destaco del SwimRun es que es una práctica orientada más en una experiencia y no en una carrera. No hay que entrenarse únicamente por la competencia. Es importante vivir el deporte desde otra perspectiva, donde el eje pase por la vivencia y la experiencia y no tanto por el resultado. En esta práctica, el foco no está puesto en el ego”, dice Andrés.





FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO



Hace meses viene trabajando con distintos sectores en la promoción y difusión de la práctica. El fin de semana último se presentó con éxito en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires y la gente tuvo la posibilidad de conocer todo sobre este novedoso deporte. Reglas, equipamiento, duración, equipos y experiencias a lo largo de todo el mundo. Además, tuvieron la posibilidad de vivir la experiencia SwinRun en realidad virtual, a través de un visor 3D.

Andrés Sandoval recurrió a la realidad virtual para compartir su pasión por el SwimRun en la última edición de la Feria de Turismo Internacional, que se realizó el pasado fin de semana en Buenos Aires.





EN DIGO



“Deporte, Aventura y Salud” se llama el programa que conduce Andrés Sandoval en DIGO, la nueva APP de Editorial Río Negro y que se estrena todos los viernes.

“Vamos a hablar del deporte desde lo social, lo comunitario y lo ecológico. Se van a encontrar con mi estilo de vida, lo que fuí aprendiendo y quiero transmitir. Vamos a brindar información de calidad sobre el universo del deporte y su vinculación con la salud. Además, quiero presentarles paisajes y lugares de la provincia de Neuquén para que disfruten de este estilo de vida”.



Podés escuchar acá, el capítulo 2 de “Deporte, Aventura y Salud” donde Andrés comentó detalladamente acerca de qué es el SwimRun, cómo se va instalando en el mundo y el debut de la práctica en nuestro país.