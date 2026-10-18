Esperanzador mensaje del Dibu Martínez tras ser operado por la fractura de maxilar

El arquero argentino tuvo que ser operado operado por una fractura de maxilar sufrida en el encuentro de ayer en Premie League.

A pocas horas del ser operado tras sufrir una fractura de maxilar, el arquero argentino Emiliano Martínez publicó un mensaje en su cuenta de redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido a sus seguidores y enviando aliento sobre su recuperación y el regreso a las canchas.

Dibu sufrió un terrible choque en el partido de ayer ante Everton por una nueva fecha de la Premier League, que requirió de inmediato la asistencia médica y su traslado en camilla a un centro asistencial para realizarse estudios.

«En unas semanas volvemos ya«, reza el cierre del mensaje con el que Dibu acompañó su foto desde la clínica en la que se encuentra internado, después de haber sido intervenido quirúrgicamente.

El argentino tendrá por delante un mes y medio de recuperación para volver a las canchas. Así, no sólo se perderá los duelos inmediatos de Chelsea, sino que además no podrá decir presente en la última fecha FIFA del año, cuando la Selección Argentina enfrente a Uruguay y Costa Rica a mediados de noviembre.

Ello postula a Geronimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán como los posibles candidatos a reemplazar al marplatense en los últimos compromisos del año para el combinado nacional. También hay que sumar a Walter Benítez, quien fue convocado por Lionel Scaloni en el pasado.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/F56nOkoXCB October 17, 2026

Martínez alarmó a todos a los 20 minutos del segundo tiempo, tras un durísimo encontronazo contra Jarrrad Branthwaite, central de los Toffees. El golero de 34 años quedó tendido durante casi diez minutos hasta que se fue retirado en camilla y trasladado directamente a una clínica para hacerse estudios.

Si bien las tomografías dieron bien en cuanto a los estudios de cuello, espalda y cráneo, lo cierto es que también evidenciaron una fractura de maxilar que obligó a la intervención quirúrgica.