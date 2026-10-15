Estudiantes empató con Flamengo en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes y Flamengo empataron 0-0 en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, y la serie quedó abierta para la revancha, que se disputará el próximo jueves en el Maracaná.

El Pincha fue el equipo que más intentó a lo largo del partido, pero no logró generar situaciones claras de gol. Sus aproximaciones llegaron a través de la pelota parada y de remates lejanos que Agustín Rossi no tuvo problemas en controlar.

El conjunto brasileño, en tanto, mostró una versión muy diferente de la que suele exhibir en su estadio y nunca logró inquietar a Fernando Muslera: remató seis veces y no consiguió ningún disparo al arco. Estudiantes, por su parte, registró 21 remates, seis de ellos dirigidos entre los tres palos.

La buena noticia para el equipo platense fue el regreso de Joaquín Correa, quien ingresó en el complemento y volvió a sumar minutos tras la lesión que sufrió en los cuartos de final de la Libertadores frente a Corinthians. Además, para la revancha en Río de Janeiro, el Pincha podrá contar con Tomás Palacios y Leandro González Pirez, quienes se perdieron el encuentro de esta noche por haber alcanzado el límite de tarjetas amarillas.

Por otro lado, la dirigencia de Estudiantes buscará que la Conmebol habilite a Marcos Rojo para disputar el certamen. La entidad sudamericana ya había rechazado el pedido del Pincha para contar con el defensor en este primer duelo.

En la otra semifinal, Palmeiras derrotó 2-1 a Fluminense como visitante, con un gol del argentino José «Flaco» López. La revancha se disputará el próximo miércoles en el Nubank Parque, estadio del Verdao en São Paulo.