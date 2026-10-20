Fecha confirmada para la despedida de Carlos Tévez en La Bombonera; ¿jugarán Messi y Cristiano?

El Apache tendrá su despedida oficial del fútbol, en el estadio más representativo de su carrera.

A través de sus redes sociales, Carlos Tévez confirmó la fecha para el partido que marcará su despedida del fútbol profesional en La Bombonera. El adiós del Apache será el domingo 20 de diciembre, en horario a confirmar, jornada que promete una gran fiesta futbolística plagada de figuras.

“Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí”, rezó el anuncio en las cuentas del jugador y del propio evento.

«Todos somos parte de esta historia. #AdiosApache”, concluyó el posteo en el que volvió a aparecer vestido con la camiseta del club de sus amores.

A principios de septiembre, Tévez se había comunicado con Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, quien le cedió el estadio para que pueda ponerle el broche de oro a su etapa como jugador de manera oficial en el estadio supo brillar durante tantos años. Con la casaca azul y oro, el exdelantero de la Selección disputó 279 partidos, anotó 94 goles y conquistó 11 títulos.

Aunque, su rica trayectoria incluye mucho más: 747 partidos, 308 goles y 144 asistencias; una UEFA Champions League y dos Premier League con el United, una Premier League con el City y una final europea con la Juventus en 2015, previa a su regreso al Xeneize.

Aún no hay confirmación sobre las presencias en dicha fiesta del fútbol. Pero, dada la trascendencia de Tévez, los clubes donde jugó y las figuras que lo rodearon durante su carrera, los fanáticos pueden ilusionarse con nombres de primer nivel. Por caso, ¿jugarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

Según trascendió, paralelamente a las posibles figuras mundiales, Carlitos tiene pensado armar un once que cuente con todos sus amigos, del fútbol y del barrio.

Mientras que el equipo rival, una suerte del «resto del mundo», sí se compondrá de jugadores con los que haya compartido alguna de las tantas etapas de su gloriosa trayectoria, la cual tuvo su última función en 2021 con la camiseta de Boca Juniors.

En los próximos días, la cuenta @adiosapacheoficial publicará más información acerca de la despedida. Se espera que se anuncien a los invitados y el valor de las entradas.