Fechas confirmadas para las definiciones de todos los títulos del fútbol argentino en 2026

En lo que va de 2026, Belgrano y Rosario Central fueron los primeros campeones del fútbol argentino. El Pirata conquistó el Apertura tras vencer 3-2 a River en la final disputada el 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego, el 26 de septiembre, el Canalla derrotó a Estudiantes de La Plata y se quedó con la Supercopa Internacional.

La próxima definición será la Supercopa Argentina, que enfrentará a Estudiantes, ganador del Trofeo de Campeones 2025, e Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina del año pasado. El encuentro se disputaría el viernes 13 de noviembre en Córdoba, aunque resta la confirmación oficial del estadio.

Por la Copa Argentina, las semifinales tendrán como protagonistas a Atlético Tucumán y Platense, que se medirán el 28 de octubre en el estadio Padre Martearena de Salta. En la otra llave, Boca y Banfield jugarán el sábado 14 de noviembre, en fecha FIFA, con sede todavía por confirmar. La final del certamen está prevista para el miércoles 2 de diciembre.

El torneo Clausura entrará en su etapa decisiva una vez que finalice la fase regular y comiencen los playoffs. La final se jugará el sábado 12 de diciembre en el remodelado Estadio Único de La Plata. Una semana después, el 19 de diciembre, se disputará el Trofeo de Campeones en el estadio Mario Alberto Kempes, entre Belgrano, ganador del Apertura, y el campeón del Clausura.

Por último, la tabla anual se definirá cuando termine la fase regular del Clausura, cuya última fecha está prevista para el fin de semana del 6 y 7 de noviembre. Actualmente, Independiente Rivadavia lidera la clasificación, aunque todavía quedan puntos en juego y varios equipos buscan asegurar su lugar en las competencias continentales de 2027.