En fotos | Cipolletti ya viaja a Córdoba: la ilusión albinegra rumbo a la final

Los hinchas de Cipolletti ya partieron rumbo a Córdoba para acompañar al Albinegro en la gran final por el ascenso ante San Martín de Formosa. Desde las 12, alrededor de 1000 fanáticos se reunieron en Pacheco y Rivadavia para iniciar la caravana en unos 17 colectivos, entre los contratados por la dirigencia y los organizados por los propios simpatizantes.

Hinchas de Cipolletti ya viajan para alentar al equipo en Córdoba

La salida, prevista inicialmente para las 15, se adelantó debido al estado de las rutas. «La ruta se encuentra intransitable, por lo que se demora más de lo habitual», explicaron desde el club.

Pese al frío y al cielo nublado, los hinchas llenaron de color y canciones la espera. «Es una experiencia increíble, es un hecho histórico», expresó Bianca. Alejandro, colombiano y albinegro por adopción, también se sumó a la caravana.

Se espera que unos 4000 hinchas acompañen al equipo en el estadio Juan Pablo Francia, este domingo a las 15.