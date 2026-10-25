Franco Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos de F1; Kimi Antonelli ganó y acaricia el título

Otro paso en falso para Franco Colapinto en el Mundial 2026 de Fórmula 1, tras abandonar en el Gran Premio de Estados Unidos con disputa en el Circuito de Las Américas, donde Kimi Antonelli (Mercedes) ganó de punta a punta y quedó a un paso de proclamarse campeón anticipadamente en el Mundial 2026.

Luego de una primera parte de competencia plagada de alternativas, el piloto de Alpine debió desertar de la prueba en el 37° giro, con múltiples problemas en su monoplaza. Hasta ese momento, el pilarense transitaba en el 19° puesto y muy lejos de poder pelear por los puntos.

El toque con el inglés Arvid Linblad (Racing Bulls) cuando batallaba por el 14° puesto dañó el «sidepot» derecho (parte del suelo) y condicionó el rendimiento del A526 N°43. Aunque intentó continuar en pista, cumpliendo con la detención en boxes, el equipo le exigió a Franco que ingrese a boxes y apague el motor. Fue el tercer abandono del año para el argentino.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto tuvo problemas en su Alpine que lo obligaron a abandonar la carrera en Austin. 📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/KOs5RaOh5w — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

«Fue una carrera dura y muy difícil, con muchos daños al final. Me toqué con Arvid (Linblad) y se rompió mucho el auto. Fue un fin de semana duro, con la penalización que hizo muy complicado todo», lamentó el argentino tras el abandono.

El triunfo en Austin correspondió al italiano Kimi Antonelli, que dominó de principio a fin tras partir desde la Pole Position. El volante de Mercedes, por novena vez en lo más alto del podio en 2026, quedó a un paso de proclamarse como el campeón mundial más joven de la historia de la F1.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio. El 4° puesto de Lewis Hamilton (Ferrari) y el 8° lugar del inglés George Russell (Mercedes), extendieron la definición del campeonato al menos hasta el «Hermanos Rodríguez» de México, donde se competirá el próximo fin de semana.

Complicado, de principio a fin

El comienzo de competencia dio indicios que sería un desafío por demás complejo para Colapinto. Desde el vamos, el argentino se las tuvo que ingeniar desde el fondo de la grilla (largó 20°) luego de la penalidad sufrida post clasificación.

Tras perder el duelo con el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) en la primera fracción, Franco peleó ferozmente durante más de diez giros con Carlos Sainz (Williams), pero el madrileño la hizo difícil hasta que finalmente decidió pasar por los «pits» a cambiar gomas y dejarle el camino libre al pilarense.

¡GRAN DEFENSA DE SAINZ! Franco Colapinto quiso pasar al piloto español pero no pudo. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/RSdMteA4lk — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 25, 2026

Sin embargo, minutos después, el argentino dañó su máquina mientras defendía la posición con el inglés Arvid Linblad (Racing Bulls). Un toque entre ambos desprendió un deflector sobre el costado derecho del Alpine, que complicó el tránsito de Franco en la continuidad de la carrera.

En el 32° giro, de los 56 previstos, Franco pasó por boxes y cumplió con su única detención en «pits», dejando los neumáticos duros y apostando a la gama blanda de Pirelli para encarar el epílogo e intentar ganar alguna posición más.

Lamentablemente, la rotura del piso tras el encontronazo con el Racing Bulls complicó el rendimiento del auto y dijo adiós a las pocas chances del argentino de poder avanzar en esa parte final. Un inicio de gira americana para el olvido.

We’re underway in Texas! Kimi Antonelli retains his lead off the start 💨 #F1 #USGP https://t.co/9xzQPPDrP6 — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Previa de la competencia

Misión difícil, pero no imposible. Franco Colapinto va por la gran remontada, desde las 17 de Argentina, en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que lo tendrá largando desde el fondo de la grilla en el Circuito de Las Américas (COTA), sede de la fecha 18 de la temporada 2026.

El argentino no pudo superar la Q2 en la víspera, quedando en el 15º puesto de la clasificación. No obstante, el pilarense tendrá que cumplir una penalización de 10 puestos por los cambios realizados en la unidad de control electrónico de su monoplaza, circunstancia que lo retrasa hasta el 21° cajón de salida para la competencia de hoy.

El piloto de Alpine llegó a Austin, la primera de las cuatro competencias en suelo americano, con la misión de dejar atrás la mala racha de tres competencias sin puntos. Sin embargo, el contratiempo mecánico vuelve a desafiar las cualidades conductivas del argentino.

Franco no será el último de la grilla, ya que el brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi, penalizó con 20 puestos. Ambos compartirán la última línea de salida en el circuito de 5.513 metros de extensión, al que hoy deberán recorrer en 56 oportunidades.

La última vez de Colapinto en los puntos fue en el GP de España, en el Madring Circuit, donde obtuvo un 7° puesto (6 puntos). Aquella carrera también fue la última vez del equipo Alpine dentro del Top 10, que hoy, especialmente con el francés Pierre Gasly (larga 10°), querrá revalidar.

A mighty lap from a mighty driver! 🤩💪 The @pirellisport Pole Position lap goes to Kimi Antonelli in Austin 💨 #F1 #USGP https://t.co/MPlcB0ool9 — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Primer «match point» para Antonelli

Por séptima vez en el año, el italiano Kimi Antonelli estará largando desde la Pole Position con su Mercedes N°12, con el cual hoy podrá anotarse como el piloto más joven en proclarmarse campeón del mundo de Fórmula 1.

¿Qué resultados tienen que darse? Antonelli deberá ganar la competencia y esperar que George Russell finalice 9° y que Lewis Hamilton lo haga en el 5° puesto, misma posición desde la que estará largando con su Ferrari. Su coequiper, en tanto, partirá hoy desde el 6° puesto.

Si se da esta combinación de resultados, Antonelli sacará 125 puntos de ventaja con solo 125 puntos en juego tras esta fecha, y se coronará a favor por mayor cantidad de victorias. Además, una victoria suya dejaría sin chances matemáticas a rivales como Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris.