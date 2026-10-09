Franco Colapinto completó el único ensayo libre en Singapur y ahora espera por la clasificación para el Sprint

No fue el mejor comienzo de fin de semana para el argentino Franco Colapinto en el circuito urbano de Marina Bay, donde desde hoy se desarrolla el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, el decimoséptimo capítulo de la temporada 2026.

El piloto de Alpine se ubicó 19° en la única práctica libre, a más de dos segundos y medio del inglés George Russell (Mercedes), dominador de la actividad vespertina; una tanda complicada para el argentino, que no logró sentirse cómodo con su A526 al cabo de la sesión cronometrada.

En el inicio de la acción en pista, Franco, que este fin de semana cumple 43 grandes premios en la máxima (un tributo al número que lo acompaña en los laterales desde el debut), se abocó a completar vueltas con tanques llenos y neumáticos duros.

George Russell, que penalizará y largará último el domingo, fue el más rápido de la práctica.

Luego, para la parte final de la tanda, el argentino fue por boxes a colocar neumáticos intermedios de piso seco y allí marcó 1m 34s 983 en su mejor vuelta, aunque el registro lo dejó a 2s 709 de lo realizado por el inglés de Mercedes.

El compañero de escuadra de Colapinto, el francés Pierre Gasly, fue el mejor de Alpine al situarse 9° con 1m 34s 038, a poco más de un segundo y medio de la punta.

VUELTA LANZADA PARA FRANCO: Colapinto prueba con el tanque lleno en la práctica del #SingaporeGP. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/Imj0AQifPe — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 9, 2026

Detrás de Russell, que el domingo penalizará y largará último (cambió de motor tras el abandono de Malasia) completando los mejores tiempos del ensayo, se ubicaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el inglés Lando Norris (McLaren), el campeón del mundo.

En tanto que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), puntero del mundial, que sobre el final se pasó de largo en un frenaje, finalizó en el 7° puesto.

La continuidad de la jornada de viernes tendrá lugar desde las 9:30 en Singapur, con la prueba de clasificación para el sexto y último Sprint del año, a disputarse mañana.