Franco Colapinto mejoró y rozó la Q3 en la clasificación para la Sprint en Singapur

Cierre de viernes con un gran sabor de boca para el argentino Franco Colapinto en Marina Bay, una jornada que no inició bien pero que finalizó con un panorama muy alentador de cara al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, decimoséptima cita del año.

El piloto de Alpine dio un salto en calidad en relación a lo hecho temprano en el único ensayo libre (19°) y coronó el primer día de actividad con un satisfactorio 11° puesto en el Sprint Shoot Out, la clasificación para la carrera de corta duración, la sexta y última que se desarrollará en 2026.

Luego de superar con lo justo la Q1, tras situarse en el 16° puesto y habiendo registrado el tiempo justo a tiempo antes del accidente de Checo Pérez (ver abajo), parecía que el argentino no tenía demasiado resto para intentar sacar boleto a la última y decisiva instancia.

QUÉ CERCA, FRANCO: Colapinto y un vueltón que lo dejó 11… ¡a milésimas de meterse en la Q3! #SingaporeGP 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/OBzpMbQH44 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 9, 2026

Sin embargo, en el minuto final de la tanda, Franco, que este fin de semana cumple 43 carreras en F1, completó su mejor vuelta del día, de 1m 33s 249/1000, y se metió por algunos segundos al Top 10 hasta ser desplazado por el inglés George Russell.

En definitiva, Colapinto quedó eliminado por apenas ¡94 milésimas!, diferencia que lo separó de su compañero de escuadra, el francés Pierre Gasly, clasificado en el 10° y último lugar hacia la Q3. Un panorama competitivo poco esperable luego de la práctica libre.

La Pole para la Sprint quedó en poder del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con 1m 31s 156, superando por poco más de una décima al inglés Russell (Mercedes) y por más de dos décimas a la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine) y Liam Lawson (Racing Bulls), completaron los diez mejores puestos de la tanda.

Accidente de Checo y retrasos

Promediando la Q1, el Cadillac del mexicano Sergio Pérez se encontró con el muro y motivó la suspensión con bandera roja de la tanda clasificatoria.

La misma estuvo detenida varios minutos mientras los auxiliares de pista limpiaban y dejaban en condiciones el circuito. La acción se reanudó luego de cinco minutos y con escaso tiempo en los relojes para los pilotos.

¡ARRANQUE ACCIDENTADO EN LA QUALY PARA LA SPRINT! Checo Pérez chocó contra el muro, perdió el alerón delantero y hay bandera roja en el inicio de la prueba de clasificación. 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/IWBHqWJS69 October 9, 2026

Afortunadamente, Colapinto había logrado mejorar su tiempo poco antes del inicidente del mexicano, lo que le permitió pasar el primer corte aunque sin margen de error.

Concluida esa primera sesión, el reinicio de la clasificación se vio demorado por más de diez minutos. ¿Otra vez problemas con los softwares de los autos? No, esta vez fueron inconvenientes con el sistema de cronometraje de la FIA. Aunque el mismo logró resolverse sin problemas.