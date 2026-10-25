Colapinto intenta avanzar en el GP de Estados Unidos, que tiene a Antonelli como líder

Comenzó la misión «remontada» para Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en el Circuito de Las Américas, donde el italiano Kimi Antonelli intentará proclamarse campeón anticipadamente del Mundial 2026.

El piloto de Alpine intentó avanzar en los primeros metros, algo que logró parcialmente, dando cuenta del brasileño Gabriel Bortoleto, aunque el piloto de Audi se recuperó en la vuelta siguiente y devolvió gentilezas al Alpine N°43.

En el primer pasaje de la carrera, pautada a 56 vueltas, el monoplaza del pilarense no pudo esquivar una pieza suspendida en el aire, elemento que, según reportó a su ingeniero por radio, afectó el rendimiento de su máquina.

Franco, que largó con neumáticos duros, transita 19° en la grilla de la competencia, por detrás del mencionado Bortoleto y por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac), del canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y del finés Valtteri Bottas (Cadillac).

We’re underway in Texas! Kimi Antonelli retains his lead off the start 💨 #F1 #USGP https://t.co/9xzQPPDrP6 — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Previa de la competencia

Misión difícil, pero no imposible. Franco Colapinto va por la gran remontada, desde las 17 de Argentina, en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que lo tendrá largando desde el fondo de la grilla en el Circuito de Las Américas (COTA), sede de la fecha 18 de la temporada 2026.

El argentino no pudo superar la Q2 en la víspera, quedando en el 15º puesto de la clasificación. No obstante, el pilarense tendrá que cumplir una penalización de 10 puestos por los cambios realizados en la unidad de control electrónico de su monoplaza, circunstancia que lo retrasa hasta el 21° cajón de salida para la competencia de hoy.

El piloto de Alpine llegó a Austin, la primera de las cuatro competencias en suelo americano, con la misión de dejar atrás la mala racha de tres competencias sin puntos. Sin embargo, el contratiempo mecánico vuelve a desafiar las cualidades conductivas del argentino.

Franco no será el último de la grilla, ya que el brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi, penalizó con 20 puestos. Ambos compartirán la última línea de salida en el circuito de 5.513 metros de extensión, al que hoy deberán recorrer en 56 oportunidades.

La última vez de Colapinto en los puntos fue en el GP de España, en el Madring Circuit, donde obtuvo un 7° puesto (6 puntos). Aquella carrera también fue la última vez del equipo Alpine dentro del Top 10, que hoy, especialmente con el francés Pierre Gasly (larga 10°), querrá revalidar.

A mighty lap from a mighty driver! 🤩💪 The @pirellisport Pole Position lap goes to Kimi Antonelli in Austin 💨 #F1 #USGP https://t.co/MPlcB0ool9 October 25, 2026

Primer «match point» para Antonelli

Por séptima vez en el año, el italiano Kimi Antonelli estará largando desde la Pole Position con su Mercedes N°12, con el cual hoy podrá anotarse como el piloto más joven en proclarmarse campeón del mundo de Fórmula 1.

¿Qué resultados tienen que darse? Antonelli deberá ganar la competencia y esperar que George Russell finalice 9° y que Lewis Hamilton lo haga en el 5° puesto, misma posición desde la que estará largando con su Ferrari. Su coequiper, en tanto, partirá hoy desde el 6° puesto.

Si se da esta combinación de resultados, Antonelli sacará 125 puntos de ventaja con solo 125 puntos en juego tras esta fecha, y se coronará a favor por mayor cantidad de victorias. Además, una victoria suya dejaría sin chances matemáticas a rivales como Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris.