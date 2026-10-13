Franco Mastantuono debió ser operado por una lesión sufrida en su último partido con Fiorentina

La Fiorentina de Italia informó este martes que el argentino Franco Mastantuono debió ser operado tras sufrir una lesión en el pasado encuentro de Serie A frente a Genoa, en el que la Viola cayó por 2-1.

Según el comunicado del club, el argentino sufrió una «fractura del cuarto metacarpo de la mano izquierda» y fue operado en el mediodía de este martes con éxito. El mensaje aclara que el incidente se produjo en el duelo ante Genoa y establece la recuperación.

Más allá de pasar por el quirófano, el exriver podrá volver a las prácticas mañana con su equipo, pudiendo trabajar a la par del grupo y quedar a la orden para el próximo compromiso de la Fiore. El mismo será el próximo ante Como el domingo.

El comunicado del club: «La ACF Fiorentina anuncia que esta tarde el jugador Franco Mastantuono fue intervenido quirúrgicamente de forma ambulatoria para reducir y reparar una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, sufrida tras un traumatismo contundente durante el partido de liga entre el Genoa y la Fiorentina. El jugador retomará su actividad habitual con el equipo mañana y estará disponible para el próximo partido de liga», detalla el comunicado.

Report Medico su Franco Mastantuono. ➡️ https://t.co/1mQJRh3vdC https://t.co/PW0ubMljqk — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 13, 2026

Presente complicado en Italia

Mastantuono no atraviesa un buen momento futbolístico en su nuevo club, al que llegó proveniente de Real Madrid con a misión de sumar rodaje y mayor adaptación al fútbol europeo.

Las últimas actuaciones del mediocampista argentino lo situaron en el ojo de la crítica, especialmente tras lo acontencido en la caída de la Fiore ante el Genoa.

Una vez finalizado el duelo, un periodista le preguntó al DT si el joven de 19 años tenía que comprender las exigencias tácticas, a lo que Paolo Vanoli respondió sin pelos en la lengua.

“Hay jugadores como él, como Uai (Christ Inao), como otros jugadores que tienen que entender el fútbol italiano. ¿Sabes qué pasa? Si no los pones a jugar, no lo entienden. Cuando los ponen a jugar es porque juegan. Son todas situaciones por las que pasan los jugadores, crecen a través de las experiencias. Si nos fijamos en los jugadores que crecieron conmigo el año pasado (Fagioli, Ndour) han pasado por experiencias importantes”, argumentó.