El Tanque Silva volvió al gol después de dos años

Santiago Silva anotó un golazo y ayudó a la valiosa victoria que logró Aldosivi frente a Patronaro, en uno de los interzonales de la Copa de la Liga Profesional. Gentileza.

Santiago Silva anotó a los 57 minutos con un golazo de tiro libre para la victoria de Aldosivi frente a Patronato, por 3 a 1, como local y pudo volver al gol luego de más de dos años sin gritos sagrados, no precisamente por bajo rendimiento, sino que por un doping que dejó al delantero de 41 años sin poder volver a jugar al fútbol luego de la decisión de la Liga Profesional.

Silva marcó un verdadero golazo de pelota parada, que ingresó en el ángulo inferior de la parte derecha del arco. La emoción lo fue todo porque no anotaba desde el 15 de febrero de 2020 ante Atlético Tucumán, cuando lucía la camiseta de Argentinos Juniors, el último club antes de la suspensión.

Luego del partido, el Tanque Silva reveló sensaciones de su tan esperado regreso al gol. “Valió la pena la espera. Estoy muy feliz por la victoria y el gol. Es mucha emoción el hecho de prepararme para esto, volver y poder convertir es una felicidad para mí y mi familia”, expresó.

“Pensé en mis hijas, en la gente más cercana que me apoyó siempre así que agradecido de la vida. Aldosivi fue el primer equipo que me abrió las puertas, tanto Martín (Palermo) como la institución y el grupo me trataron muy bien. Así es la vida, hay que seguir adelante, con actitud y hoy estamos muy felices”, continuó.

El Tanque doisfruta de su momento en Aldosivi, después de dos años muy complicados por un polémico caso de doping cuando jugaba en Argentinos Juniors. Gentileza.

Acerca de la importancia de su presencia en un equipo que quedó cuarto en la zona B con 10 puntos y destacó que “uno como referente tiene la idea de potenciar al grupo. El futbol pasa más que nada por mentalidad, me toca transformar y contagiar. Por suerte, estamos ganando mucha confianza para seguir adelante”.