Federal A: se confirmó el árbitro para la semifinal de vuelta entre Alvarado y Cipolletti en Mar del Plata

Como cada miércoles, hoy se conoció la programación de la fecha y quedaron definidos los detalles para la semifinal de vuelta del Federal A en la que Cipolletti visitará a Alvarado.

El día y horario del encuentro tuvo algunos idas y vueltas. Ayer, el club marplatense publicó en primera instancia que el encuentro decisivo se iba a disputar el sábado 17 de octubre en el José María Minella desde las 15:30 y largó la venta de entradas.

Sin embargo, unos minutos más tarde borró la publicación en redes sociales, lo que generó incertidumbre en los hinchas. La información que tenía el Albinegro, a partir de lo que dispone el Consejo Federal, es que se debía jugar el domingo.

Finalmente, el encuentro será el domingo 18/10 y se mantuvo el horario de 15:30. El CF resolvió que las dos semis de vuelta se jueguen ese día para que los que avancen a la final del 25/10 tengan el mismo tiempo de descanso. San Martín de Formosa – Olimpo, que empataron 1 a 1 en Bahía Blanca, también jugarán a esa hora.

El árbitro del partido será el salteño Gustavo Benítes. Viene de dirigir a Cipolletti en su visita a Sol de América en Formosa, en la ida de cuartos de final.

En ese duelo, el local se impuso 1 a 0 y el juez expulsó a Nicolás Trejo cerca del final. Fue por doble amarilla en una decisión que fue justa y no dejó lugar a la controversia. En el caso de Alvarado será la primera vez que lo arbitre.

Más allá de la curiosidad de que le toque dos veces seguidas de visitante con el mismo árbitro, la designación no genera preocupación de antemano ya que no se trata de un árbitro que tenga muchos antecedentes polémicos, como sí acarreaba Fernando Rekers el juez de la ida en La Visera.

Alvarado tiene ventaja deportiva y le alcanzará con un triunfo por cualquier diferencia para clasificar a la final. El Albinegro necesita empatar o ganar para avanzar a la definición por el ascenso a la Primera Nacional.

Cipo no podrá contar con Federico Acevedo, expulsado en la ida. Del lado del local, los suspendidos son Facundo Centurión y Germán Sosa, que también vieron la roja.