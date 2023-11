Grindetti anticipó la renovación de Tévez en Independiente hasta el 2026

Tras la dura eliminación en la Copa de la Liga, la renovación de Carlos Tevez fue el tema primordial en Independiente. Durante esta semana, finalmente se arregló de palabra extender el vínculo del Apache por tres años más, y el presidente del club Néstor Grindetti ratificó que se hará oficial la próxima semana.

En dialogo con Infierno Rojo, el presidente develó cuándo se firmará la renovación de Tevez, que será hasta diciembre de 2026. «Estamos cerca, hay detalles que ya se están viendo a nivel de abogados para poder firmar», declaró y añadió que la semana que viene el vínculo con el Apache se hará oficial.

Con el objetivo cumplido de salir de la zona de descenso, el presidente anticipó que ya piensan en lo que será la próxima temporada.

«Quiero que sea un proceso largo, a mi me gusta no sólo mirar la coyuntura, sino mirar más adelante. Me gustaría que tengamos un proyecto en conjunto con Tevez, que es una gran persona, muy buen técnico», destacó.

A su vez, dio detalles de por qué confía en que Carlitos es el indicado para afrontar este proyecto a largo plazo. «Él tiene una edad muy parecida a muchos de los jugadores y desde ese lado les habla como uno más. Además tiene una enorme experiencia: jugó en Europa, en China», explicó.

«Carlos reúne la juventud con una enorme experiencia dentro de la cancha y creo que eso es muy importante para el plantel», finalizó Néstor Grindetti.