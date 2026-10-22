Gigantes de Europa tienen en la mira a Nico Paz: la cláusula que habrá que pagarle a Real Madrid

El joven argentino fue la gran figura de su equipo en la Champions.

Uno de los futbolistas del momento, en la órbita mundial. Las últimas grandes actuaciones sitúan al argentino Nico Paz en una posición inmejorable ante las potencias del fútbol; por caso, ante dos gigantes de Europa, que ya manifestaron interés por el mediocampista argentino.

El jugador estrella del Como, que viene de marcar dos goles y aportar una asistencia en la goleada ante Manchester United por la UEFA Champions League, es seguido de cerca por dos grandes de Inglaterra según publicaron dos medios italianos.

La actuación ante los Diablos Rojos reforzó la proyección del futbolista de 22 años, del cual ya se venía hablando semanas atrás. Pero lo hecho el pasado martes lo catapultó de lleno de lleno en el centro de la escena europea. Sin embargo, su salida de Italia y un eventual traspaso no parece tarea sencilla.

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Según esos portales italianos, el propio Manchester United, que padeció al argentino durante todo el encuentro, y Chelsea, equipo de los argentinos Emiliano “Dibu” Martínez y Valentín Barco, están interesados en el mediocampista, al que muchos llaman el sucesor de Messi en la Selección.

El Como, que sorprendió con su rendimiento, quiere sostener a una de sus piezas más importantes. El gran interrogante pasa por saber si las ofertas llegarán en el próximo mercado de pases o a mediados de 2027, que es cuando Real Madrid puede activar la cláusula de recompra fijada en 80 millones de euros. El Merengue solo tendrá a disposición esa opción entre el 1 y el 15 de julio del año que viene.

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El futbolista formado en el conjunto español llegó a préstamo a Como en 2024 y en poco tiempo se convirtió en la pieza más importante del equipo que dirige el español Cesc Fábrega. Si bien en Madrid lo quisieron repatriar, el propio jugador manifestó su intención de continuar en Italia, lo que llevó al Como a hacer el esfuerzo y comprar su pase en 60 millones de euros.

“Siento que aquí tengo más espacio para crecer”, había declarado el propio Nico Paz cuando Real Madrid volvió a buscarlo y su entrenador pedía a gritos su continuidad.

Ya sin Lionel Messi en la Selección Argentina, el mediocampista de 22 años parece haber ganado protagonismo en la idea que tiene Lionel Scaloni. Todo esto sumado a su gran presente elevaría mucho más su cotización, mientras Chelsea y Manchester United saben que pueden sumarse más competidores.