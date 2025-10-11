Gimnasia de Mendoza venció a Madryn en los penales y ascendió a Primera División en una final inolvidable

El festejo del plantel de Gimnasia por el ascenso de otro equipo mendocino a la Liga Profesional.

En una final apasionante, Gimnasia de Mendoza venció a Deportivo Madryn y ascendió a la Primera División del fútbol argentino. Tras el 1-1 después de 120 minutos, el partido se definió en los penales, donde el equipo mendocino se impuso por 3-0 sobre el Aurinegro.

En los 90 minutos, Luis Silba anotó para Madryn y, sobre el cierre, Facundo Lencioni empató 1-1 de penal para Gimnasia.

Los penales que le dieron el ascenso a Gimnasia de Mendoza

De esta manera, el Lobo disputará la Liga Profesional, mientras que el cuadro chubutense deberá jugar el Reducido para poder llegar a la máxima categoría por primera vez.

El suplementario comenzó con la misma intensidad: le anularon un gol a Deportivo Madryn por fuera de juego de Nicolás Mana. Inmediatamente, el Lobo mendocino concretó tres importantes llegadas sobre el arco de su rival. En una de estas, el arquero Bonnín le sacó un disparo a Lencioni que tenía dirección al ángulo.

El equipo de Ariel Broggi siguió dominando las acciones en el primer tiempo suplementario. Matías Recalde sacó un potente remate de media distancia, pero el arquero Bonnín se destacó con una atajada excelente.

En la reanudación, se asentó como una de las figuras con otras dos tapadas. A pesar de que Gimnasia siguió dominando en el segundo tiempo extra, no logró estamparlo en el marcador y el ascenso se definió en la tanda de penales.

Los disparos comenzaron con ventaja para el cuadro de Cuyo después de que César Rigamonti le tapara el remate a Federico Recalde.

El arquero volvió a lucirse al atajarle el remate a Nicolás Mana y poner la tanda 2-0 a favor del Lobo. Tras ponerse 3-0 por el penal de Matías Recalde, Diego Crego falló su ejecución y Gimnasia selló su ascenso a la Primera División.

De esta manera, Gimnasia de Mendoza volverá a jugar en la Primera División del fútbol argentino después de 41 años de ausencia.

Por su parte, Deportivo Madryn desperdició la chance de ascender por primera vez en su historia a la máxima categoría del fútbol argentino. No obstante, el conjunto de Chubut puede seguir soñando: disputará el Reducido de la Primera Nacional, en el cual entrará en los cuartos de final.