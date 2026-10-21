Historial que ilusiona: así le fue a Boca Juniors jugando en el estadio de Barranquilla

Boca Juniors disputará la final de la Copa Sudamericana 2026 el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia. Allí se disputará el encuentro decisivo, que tendrá a los dirigidos por el Vasco Arruabarrena como protagonista y cuyo rival se definirá este miércoles.

El estadio colombiano trae recuerdos favorables para el conjunto de la Ribera en participaciones por copas internacionales. A lo largo de su historia, el Xeneize disputó allí tres encuentros, todos por la Copa Libertadores, y nunca sufrió una derrota; el registro incluye una victoria y dos empates frente a Junior, el equipo que oficia de local en Barranquilla.

El primer antecedente de Boca en el Metropolitano data del 10 de mayo de 2001, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Aquel equipo dirigido por Carlos Bianchi se impuso por 3-2 ante Junior, con una actuación destacada de Marcelo Delgado, autor de un doblete, y de Juan Román Riquelme, que marcó el tercer y restante gol.

Román Riquelme marcó el tercer tanto de la victoria Xeneize ante Junior por 3 a 1 en 2001.

Aquel Boca finalmente fue campeón de la Libertadores, siendo el triunfo en Colombia un paso clave para avanzar a los cuartos de final y encaminar la conquista continental.

Cuatro años después, y nuevamente por los octavos de final del certamen sudamericano más importante, Boca regresó al mismo escenario para enfrentar a Junior. El partido terminó 3-3.

Los goles del equipo argentino fueron convertidos por Rolando Schiavi, Rodrigo Palacio y Marcelo Delgado. La revancha se disputó en La Bombonera, donde Boca se impuso con contundencia por 4-0 y consiguió la clasificación a la siguiente ronda. De esa manera, el Xeneize volvía a salir airoso del estadio colombiano.

Carlos Tévez, una de las figuras de Boca en el plantel que enfrentó a Junior en la Libertadores de 2018.

El antecedente más reciente del Xeneize en el estadio Metropolitano se remonta a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018. El encuentro frente a Junior terminó igualado 1-1. Luis Ruiz marcó para el equipo colombiano, mientras que el combinado argentino logró empatarlo con gol en contra.

Consumado aquel resultado, el elenco de la Ribera completó una estadística favorable en el estadio de Barranquilla, donde el próximo 21 de noviembre buscará una nueva corona internacional. El rival saldrá de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, con el conjunto brasileño en ventaja tras ganar 3-0 en el encuentro de ida.