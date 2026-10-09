Importantes incorporaciones en Los Pumas: vuelve Mario Ledesma y llega un histórico del Seis Naciones

A pocas semanas de iniciarse la Nations Championship, a disputarse en noviembre en Europa, la Unión de Rugby Argentina (UAR) confirmó la incorporación de Mario Ledesma y Shaun Edwards al staff técnico de Los Pumas como entrenadores de forwards y defensa, respectivamente, hasta el final de la Copa del Mundo.

Ledesma, quien reemplazará a Andrés Bordoy, regresa al equipo, al que dirigió como head coach entre 2018 y 2022, luego de su trabajo como consultor del Área del Juego y como head coach del seleccionado M17 de la URBA. Edwards, por su parte, llega luego de siete años como entrenador de defensa de la Selección de Francia, con la que se consagró campeón del Seis Naciones en 2022, 2025 y 2026.

Mario Ledesma y Shaun Edwards se incorporan a Los Pumas como entrenadores asistentes hasta el final de la Copa del Mundo 2027. ¡Bienvenidos! 🇦🇷 🖥️ https://t.co/Uj9kscm690 https://t.co/wUeMkrUNJK October 9, 2026

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió a sendas incorporaciones: “Mario y Shaun llegan a Los Pumas con una enorme experiencia internacional, conocen lo que significa competir al más alto nivel y pueden aportarle mucho al grupo. A un año del Mundial nos ayudarán a seguir creciendo como equipo y a prepararnos de la mejor manera para lo que viene”.

Sobre su vuelta al seleccionado, Mario Ledesma, el histórico hoocker argentino, comentó: “Estoy honrado y muy agradecido por la oportunidad de volver a trabajar con Los Pumas. Tengo muchas ganas de que nos juntemos y de empezar a trabajar con los jugadores y con el staff”.

Por último, Shaun Edwards expresó: “Estoy encantado de unirme a Felipe Contepomi, a su cuerpo técnico y al equipo argentino a fines de este mes y hasta el Mundial del año próximo en Australia. Siempre admiré la habilidad y la calidad de los jugadores argentinos, y espero aportar al equipo parte de mi experiencia internacional durante el próximo año”. (Fuente: UAR)