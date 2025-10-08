Independiente Rivadavia y River tienen fecha para jugar la semifinal de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia y River pelearán por un lugar en la final de la Copa Argentina.

Solo falta la confirmación oficial, pero es un secreto a voces que Independiente Rivadavia y River se verán las caras en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El duelo, correspondiente a una de las semifinales de la Copa Argentina, tendrá lugar el viernes 24 de octubre y comenzará a las 21, con transmisión de la señal TyC Sports.

Luego de haber jugado en San Luis y en Rosario, dos partidos en cada sede, esta será la primera vez que el equipo de Alfredo Berti visite tierras cordobesas en la actual edición del certamen que otorga una plaza directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El escenario será el mismo en el que la Lepra logró subir a Primera División.

Por qué Independiente Rivadavia-River se juega el viernes 24 de octubre

Teniendo en cuenta que el domingo 26 de octubre se desarrollarán las Elecciones Legislativas Nacionales en nuestro país, el fin de semana no habrá acción en el torneo Clausura de la Liga Profesional.

Es por esto que la organización del torneo, con el visto bueno de ambas instituciones, vieron con buenos ojos jugarlo el viernes 24 de octubre.

De esta manera, ambos clubes tendrán descanso tras disputar sus partidos del fin de semana anterior.