Jannik Sinner no volverá a competir este año y le deja el N°1 en bandeja a Alexander Zverev

El italiano Jannik Sinner anunció hoy lo que tanto se venía rumoreando. A través de sus redes sociales, el N°1 del ranking ATP confirmó que no competirá en lo que resta de la temporada 2026.

Aquejado por las lesiones, y tras una continuidad de retiros que lo privaron de poder competir en condiciones normales, Sinner decidió poner punto final prematuramente a su calendario y enfocarse en la recuperación de cara al inicio del 2027.

Ello traerá consecuencias, ya que el alemán Alexander Zverev, campeón este año en Roland Garros y el US Open, le arrebatará el liderazgo en el escalafón mundial, halago que el teutón alcanzará por primera vez en su carrera profesional.

https://t.co/LC1SqFTKG8 — Jannik Sinner (@janniksin) October 6, 2026

La rodilla derecha fue un verdadero karma para Sinner en las últimas semanas. Si bien llevó a cabo diversos tratamientos médicos, la dolencia reapareció en sus últimos intentos de competencia y no le dio respiro alguno.

El todavía “1” del ranking no juega desde el 12 de julio, cuando venció en la final de Wimbledon al mencionado Zverev. Desde entonces, Sinner se ausentó en Montreal, Cincinnati y el US Open. Últimamente agregó la gira asiática con Beijing y Shanghai.

Como se apuntó, Sascha Zverev heredará indefectiblemente el liderazgo de la clasificación ATP. Además, lo conseguirá en la misma temporada en la que ganó sus dos primeros torneos de Grand Slams. Ello ocurrirá el próximo 19 de octubre. Un momento único en su vida tenística.

🚨 OFICIAL: ALEXANDER ZVEREV SERÁ N°1 DEL MUNDO. Con la baja de Jannik Sinner por el resto de la temporada, el alemán se aseguró finalizar el año en la cima del ranking. https://t.co/CG6WkIXPWf — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 6, 2026

El anuncio de Sinner

«Hola a todos. Quería darles una actualización. Los médicos y yo hemos decidido que necesito tratamiento para mi rodilla, lo que significa que mi temporada 2026 ha terminado oficialmente. Los últimos dos años, y especialmente las finales de temporada en Turín, me han brindado muchísimas sensaciones y emociones maravillosas. Por lo tanto, este año será muy diferente. Pero hoy también tengo que pensar en mi carrera a largo plazo. Así que voy a hacer todo lo posible para volver al 100%. Quiero agradecerles a todos su apoyo y espero verlos muy pronto en la cancha. Gracias».