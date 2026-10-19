Juan Martín Del Potro, otra vez nominado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis

El extenista argentino Juan Martín del Potro nuevamente está en carrera para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional, tras ser nominado por segunda ocasión consecutiva.

La Torre de Tandil, que ya había estado ternado para este año (la distinción fue para el suizo Roger Federer), será uno de los cuatro candidatos que buscará ser parte del prestigioso sitial ubicado en Newport, Rhode Island, a partir del próximo año.

La lista de candidatos para la clase 2027 también incluyen a la australiana Ash Barty, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam y ex número uno del ranking mundial; la rusa Svetlana Kuznetsova, campeona del US Open 2004 y Roland Garros 2009; y el japonés Shingo Kunieda, una de las grandes figuras del tenis en silla de ruedas, con cuatro oros paralímpicos y 28 títulos de Grand Slam en singles.

Para definir al futuro integrante, la institución reconoce a quienes “lograron un historial distinguido de logros competitivos al más alto nivel internacional”. La elección contempla el voto de un grupo de 140 periodistas especializados, historiadores y miembros del Salón de la Fama, además de la participación de los fanáticos a través de internet.

Cada candidato deberá alcanzar el 75% de aprobación en las papeletas del grupo de votación o reunir ese porcentaje mediante el resultado combinado de los especialistas y los puntos obtenidos en la votación del público. Los resultados definitivos se anunciarán en noviembre.

Pueden votar acá 😊 https://t.co/2lfHceY2Je — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) October 19, 2026

El sistema contempla, además, una segunda oportunidad para quienes no alcancen el respaldo necesario. Los nominados pueden permanecer en la boleta durante los dos años siguientes, una condición que comparten el argentino y Kuznetsova en esta nueva instancia.

La historia del Salón de la Fama del Tenis comenzó en 1954, pero recién en 1975 se abrió a la distinción internacional, ya que, hasta entonces, solo estaba reservado para jugadores estadounidenses.

Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini son los únicos argentinos que ya ingresaron al Salón de la Fama, en 1991 y 2006, respectivamente. Del Potro intentará sumarse a esa lista con una trayectoria que incluye 22 títulos, la consagración en el US Open de 2009, la final alcanzada en Nueva York en 2018, dos medallas olímpicas: bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016, y la Copa Davis en 2016.