La 5° fecha de la Liga Confluencia se abre con tres adelantos

Este jueves comienza la 5° fecha de la Liga Confluencia con varios adelantos. Habrá doble actividad en la ciudad de Roca. Por un lado, CIMAC recibirá a Cipolletti desde las 21:30. El Celeste viene de obtener un sólido triunfo por 1-0 ante Deportivo Huergo de visitante y el Albinegro goleó a Fernández Oro (4-0).

Además, correrá la pelota en el Luis Maiolino. Deportivo Roca se enfrentará a Unión Deportiva Catriel a las 21 horas. En la fecha pasada, el Naranja empató ante Petroleros sin goles. Por su parte, la Depo viene de dos caídas consecutivas ante La Amistad, una por el Clasificatorio (2-0) y otra por la Confluencia (4-1).

Además, La Amistad se verá las caras ante San Martín, en el cruce cipoleño de la jornada. El escolta de Atlético Regina tiene 9 puntos y quiere seguir al acecho del Albo. Pero el León, que venció a Pillmatún a domicilio, tratará de dar el batacazo.

El resto de la fecha se jugará durante el fin de semana. Los horarios de los encuentros restantes se conocerán este miércoles por la noche. El líder Regina recibirá a Pillmatún. Deportivo Huergo, la sorpresa en este arranque, jugará en su casa contra Círculo Italiano, que solo tiene un punto.

En Fernández Oro, el Trueno Verde se cruzará con Argentinos del Norte. Por último, Unión y Petroleros se enfrentarán en La Mejor del Valle en Allen.