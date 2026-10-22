La AFA confirmó el regreso de las promociones en el Ascenso: cómo se jugarán

La AFA resolvió el regreso de las promociones en el fútbol argentino, un sistema que volverá a utilizarse después de 15 años. La decisión se tomó durante una reunión del Comité Ejecutivo y alcanzará a las categorías del Ascenso desde la Primera Nacional hacia abajo, sin modificaciones para la Liga Profesional.

En la segunda división, el esquema contemplará descensos directos y cruces para definir la permanencia. Según lo establecido, los dos últimos equipos de cada zona de la Primera Nacional perderán la categoría de manera directa. A su vez, el antepenúltimo de los clubes directamente afiliados a la AFA disputará una promoción frente a un rival de la Primera B, mientras que el equipo indirectamente afiliado en esa posición se enfrentará a uno del Federal A.

La medida también tendrá consecuencias en las categorías siguientes. Tanto en la Primera B como en la Primera C habrá promociones para definir ascensos y descensos, que convivirán con los movimientos directos entre divisiones. De esta manera, algunos equipos tendrán que disputar una serie adicional para determinar si cambian de categoría o conservan su lugar.

El sistema tiene antecedentes en el fútbol argentino: las promociones se disputaron entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012. En aquel formato, las series se jugaban a ida y vuelta, con el primer partido en la cancha del equipo que buscaba ascender y la revancha en el estadio del que intentaba mantener la categoría. Además, el conjunto que peleaba por la permanencia contaba con la ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global.

Con esta decisión, la AFA volverá a incorporar las promociones en el Ascenso a partir de la próxima temporada. El nuevo esquema sumará instancias decisivas en la lucha por subir de categoría y en la pelea por evitar el descenso, aunque todavía habrá que seguir de cerca su implementación y los detalles reglamentarios de cada división.