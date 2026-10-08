La Copa América 2028 se jugaría en Estados Unidos y con cifra récord de selecciones

Norteamérica vuelve a postularse para recibir a la competición continental, como ocurrió en 2016 y 2024.

Aunque todavía no hubo oficialización desde la Conmebol, todo se encamina a que la Copa América 2028 vuelva a disputarse en los Estados Unidos de América, tal como ocurrió en la pasada edición del certamen continental.

El torneo que verá a la Selección Argentina defender la corona obtenida en 2024 llegaría nuevamente a Norteamérica, trascendido que tomó fuerza en las últimas horas y que estaría por confirmarse en los próximos días.

Según un artículo publicado en el diario The Times, la competición venidera tendría la novedad de aumentar la cantidad de selecciones participantes, de 16 a 20 equipos, cifra récord para dicho certamen, con la participación especial de países de la Concacaf, como el eventual anfitrión y México, entre otros.

En la edición del 2024 habían estado como invitadas seis selecciones de dicha confederación: Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Jamaica y Panamá.

Aquel formato de competencia tuvo cuatro grupos de cuatro selecciones cada uno. Si los participantes aumentaran a 20, la Conmebol debería diseñar una estructura nueva en cuanto a la modalidad y forma de juego del torneo. Esa y demás cuestiones se resolverían en el primer cuatrimestre del próximo año.

Otro dato interesante: la Copa América próxima coincidirá con la realización de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que se desarrollarán del 14 al 30 de julio en dicha ciudad de Estados Unidos. Ello significa que seguramente haya superposición de fechas.

Para la Selección Argentina de fútbol no será una Copa América más. El combinado albiceleste tendrá la oportunidad de conseguir el tricampeonato, algo que sólo se dio una vez en la historia cuando se llamaba Campeonato Sudamericano. Fue en los años 1945, 1946 y 1947 cuando la Albiceleste enhebró los tres títulos de manera consecutiva.

Por otro lado, esta competición será la primer gran prueba de fuego del nuevo proceso que se conformará a partir de noviembre y la más importante de aquí hasta el Mundial 2030. Las Eliminatorias Sudamericanas tampoco están confirmadas en cuanto a su formato, pero es un hecho ya que Argentina, por ser una de las sedes de la próxima Copa del Mundo, no necesitará clasificarse.